Эксперты оценили масштабы дробления спустя год после запуска амнистии

Число российских компаний на упрощенной системе налогообложения (УСН), имеющих признаки дробления бизнеса, не уменьшилось по сравнению с концом прошлого года, несмотря на старт амнистии. К таким выводам приходят аналитики «Актион бухгалтерии» (входит в группу «Актион») на основе данных ФНС и государственных реестров. В августе 2025 г. их насчитывалось 421 826, что на 2% больше результатов осени прошлого года (412 670 юрлиц).