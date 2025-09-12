Газета
Главная / Экономика /

Эксперты оценили масштабы дробления спустя год после запуска амнистии

Бизнес пока относится к механизму настороженно
Дарья Мосолкина
Анастасия Бойко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Число российских компаний на упрощенной системе налогообложения (УСН), имеющих признаки дробления бизнеса, не уменьшилось по сравнению с концом прошлого года, несмотря на старт амнистии. К таким выводам приходят аналитики «Актион бухгалтерии» (входит в группу «Актион») на основе данных ФНС и государственных реестров. В августе 2025 г. их насчитывалось 421 826, что на 2% больше результатов осени прошлого года (412 670 юрлиц).

По данным ФНС на 1 января текущего года, упрощенной системой в России пользовались 1 453 248 компаний и ИП. Таким образом, доля потенциальных «дробленцев» среди компаний на УСН, как и в прошлом году, составляет порядка 30%.

