Как на снижение ставки ЦБ отреагировали банки, рынки и валюта

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что умеренное снижение ставки на 1 п.п позволило закрепить дезинфляционный тренд и поддержать деловую активность. Его слова передает ТАСС. По его прогнозу, к концу года ключевая ставка может опуститься до 15%, а при позитивном сценарии – до 14% и ниже. Аксаков отметил, что рост потребительских цен замедляется с весны, летом тенденция усилилась, но динамика цен различна по категориям: подешевели овощи и фрукты, молочная продукция дорожает умеренно, мясо и рыба значительно выросли в цене, также увеличился рост цен на непродовольственные товары.