Как на снижение ставки ЦБ отреагировали банки, рынки и валюта

Как на снижение ставки ЦБ отреагировали банки, рынки и валютаЭксперты называют это решение важным шагом для новых инвестиций
Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.), до 17% годовых. Регулятор отметил, что текущие показатели роста цен остаются выше 4% в пересчете на год, экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста, а инфляционные ожидания остаются высокими. В последние месяцы активизировался рост кредитования, при этом жесткие денежно-кредитные условия способствуют дезинфляции.
По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в 2025 году снизится до 6–7%, вернется к цели в 4% в 2026 г. и будет находиться на целевом уровне в дальнейшем.
Реакция банков
Снижение ключевой ставки уже вызвало практические изменения на финансовом рынке. Сбербанк объявил о снижении ставок по вкладам, ипотеке и потребительским кредитам с 15 сентября. Так, минимальные ставки на «Домклике» составят: 17,4% на покупку первичного жилья, 17,8% – вторичного, 17,8% – по программе «Строительство жилого дома». Ставки по программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» снизятся на 1,5 п.п, минимальная ставка по потребительским кредитам составит 19,9% годовых.
ВТБ также снизил ставки по кредитам наличными на четыре п.п и объявил о планах улучшить условия по ипотеке и автокредитам.
Как оценили снижение ставки эксперты
Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в Telegram-канале заявил, что снижение ключевой ставки до 17% откроет дорогу новым инвестициям и росту экономики, выразив надежду на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что умеренное снижение ставки на 1 п.п позволило закрепить дезинфляционный тренд и поддержать деловую активность. Его слова передает ТАСС. По его прогнозу, к концу года ключевая ставка может опуститься до 15%, а при позитивном сценарии – до 14% и ниже. Аксаков отметил, что рост потребительских цен замедляется с весны, летом тенденция усилилась, но динамика цен различна по категориям: подешевели овощи и фрукты, молочная продукция дорожает умеренно, мясо и рыба значительно выросли в цене, также увеличился рост цен на непродовольственные товары.
Директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Лев Денисов отметил, что данные Росстата и оперативные индикаторы свидетельствуют о существенном замедлении экономической активности, а инфляция снизилась с пиковых значений. По его словам, решение Банка России снизить ключевую ставку стало важным шагом. В Минэкономразвития считают, что текущая динамика инфляции оставляет потенциал для продолжения смягчения денежно-кредитной политики, и дальнейшее замедление темпов роста цен будет основным фактором при принятии решений. Эксперты ведомства подчеркнули, что это крайне важно для своевременного выхода экономики на траекторию устойчивого роста и достижения задач, поставленных президентом РФ, передает «Интерфакс».
Реакция фондового рынка и валют
На рынке акций решение Банка России вызвало падение котировок: индекс МосБиржи упал на 1,3% до 2869,44 пункта, индекс РТС – на 1,3% до 1055,2 пункта. Акции крупнейших компаний снизились в пределах 1,1–2,4%: «Группа Позитив» (-2,4%), ВТБ (-1,9%), АФК «Система» (-1,7%), «Русал» (-1,5%), «АЛРОСА» (-1,3%), «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть» (-1,1%).
Курс рубля остался стабильным к юаню на уровне 11,8 руб., курс доллара снизился до 83,7 руб.
По мнению представителей ЦБ, дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от динамики инфляции, инфляционных ожиданий и бюджетной политики. Жесткие денежно-кредитные условия будут сохраняться настолько, насколько это необходимо для достижения цели по инфляции в 2026 г.