Добыча нефти участниками ОПЕК в цифрах и графиках

Добыча нефти участниками ОПЕК в цифрах и графикахГлавному альянсу экспортеров исполняется 65 лет
На Багдадской конференции, которая прошла 10-14 сентября 1960 г., была учреждена Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК). За 65 лет она стала крупнейшим альянсом, члены которого контролируют 80% всех разведанных запасов сырья на планете и 64% его мировой добычи (и еще больше с учетом стран-участниц ОПЕК+).
Альянс и его участники
ОПЕК основали 14 сентября 1960 г. пять стран: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла. Позже к ним присоединились Ливия (1962), ОАЭ (1967), Алжир (1969), Нигерия (1971), Габон (1975), Экваториальная Гвинея (2017) и Конго (2018). В сентябре 1965 г. штаб-квартира альянса была перенесена в Вену.
В декабре 2016 г. была подписана Декларация о сотрудничестве (DoC), в рамках которой члены организации и 10 стран-экспортеров, не входящих в альянс, объединились с целью восстановления нефтяного рынка. Новый неофициальный формат получил название ОПЕК+. Сейчас в ОПЕК входят 12 стран, еще 11, в том числе Россия, участвуют в расширенном формате.
В 2024 г. объем мировой добычи сырой нефти снизился на 0,77 млн баррелей в сутки (б/с) – на 1% по сравнению с 2023 г., следует из данных ежегодного статистического отчета, подготовленного ОПЕК в июле 2025-го. Это стало первым ежегодным снижением после трех последовательных ежегодных повышений с 2020 г., достигнув в среднем 72,58 млн б/с. Американское Управление энергетической информации (EIA) оценивает объемы прошлогодней добычи существенно выше – в 76,59 млн б/с и ожидает дальнейшего роста до 78,39 млн б/с в текущем году. Если прогноз сбудется, то общее увеличение нефтедобычи в мире за четверть века составит 16,6%.
В начале 1980-х спрос на энергоносители и нефть резко упал, что привело к переизбытку сырья и краху рынка в 1986 г. В результате доля ОПЕК сильно сократилась, а общий объем доходов от продажи снизился. Это, в свою очередь, привело к экономической нестабильности во многих странах-членах. Организация ввела квоты на добычу, распределенные между своими участниками, базовую корзину ценообразования, а также достигла прогресса в диалоге и сотрудничестве между странами, не входящими в ОПЕК.
В 1990-е чрезмерная волатильность продолжилась на фоне экономического спада в Юго-Восточной Азии, а к концу десятилетия рынок вернулся к уровню середины предыдущего десятилетия. В 2000-е главным вызовом для рынка стал мировой финансовый кризис, а в 2010-е – глобальная макроэкономическая неопределенность и спекулирование на ценах.
Пандемия коронавируса резко обвалила как добычу, так и цены на сырье. В результате спад экономики стран-участниц ОПЕК в 2020 г. оказался большим по сравнению со среднемировым, а восстановительный рост в 2021 г. – меньшим.
Мировые запасы и потребление
ОПЕК оценивает мировые доказанные запасы нефти почти в 1,6 трлн баррелей. 55% от этого объема расположены в странах Ближнего Востока, еще 22% – в Латинской Америке (почти 90% нефти на этом континенте находится на территории всего одной страны – Венесуэлы). В Африке сосредоточено 7,6% запасов, в Северной Америке – 3,5%.
В топ-5 стран по запасам нефти входят Венесуэла (303,2 млрд баррелей, что составляет 19,3% от мирового объема), Саудовская Аравия (267,2 млрд баррелей, 17%), Иран (208,6 млрд баррелей, 13,3%), Ирак (145 млрд баррелей, 9,2%) и ОАЭ (113 млрд баррелей, 7,2%). На Венесуэлу и Иран наложены санкции США. Россия находится на седьмом месте (80 млрд баррелей, 5,1%), а Китай – на 11-м (28,2 млрд баррелей, 1,8%).
Мировой спрос на нефть в 2024 г. увеличился на 1,49 млн б/с (+1,5%) по сравнению с 2023 г. и достиг в среднем 103,84 млн б/с. ОПЕК отмечает рост спроса на сырье почти во всех регионах, особенно в Китае, Индии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. В странах-членах альянса он составил 1,3%.
На Китай и США приходится почти 36% мирового спроса на нефть. За ними идут Индия (5,3%), Россия (3,8%) и Бразилия (3,3).
Добыча и переработка
В 2024 г. добыча сырой нефти в 12 странах-членах ОПЕК снизилась на 0,57 млн б/с, что составляет -2,1%. В 11 государствах, являющихся участниками расширенного состава, этот показатель упал на 0,78 млн б/с, или -5,2%, соответственно. В то же время добыча нефти в странах, не входящих ни в ОПЕК, ни в ОПЕК+, выросла на 0,58 млн б/с, т.е. на 1,8%.
В целом в 2020-2024 гг. доля членов ОПЕК в мировой добыче нефти выросла с 35,4% до 36,2%, а участниц только расширенного формата – снизилась с 21,7% до 19,6%. В сумме все 23 страны ОПЕК+ контролируют 55,7% мировой добычи.
31% всей мировой добычи происходит в странах Ближнего Востока, 22% – в Северной Америке, 7% – в Латинской Америке, 6,1% – а Африке и 4,9% – в Европе.
На долю пяти стран-лидеров приходится более половины всей мировой добычи. Среди них – США (13,2 млн б/с, 18,2% от общей добычи), Россия (9,2 млн б/с, 12,7%), Саудовская Аравия (8,9 млн б/с, 12,3%), Китай (4,2 млн б/с, 5,9%) и Ирак (3,9 млн б/с, 5,3%).
Мировые перерабатывающие мощности увеличились в 2024 г. на 1,04 млн б/с по сравнению с 2023 г. и составили 103,8 млн б/с. При этом доля стран ОПЕК в этом объеме составила менее 10%. Лидерами по производству нефтепродуктов являются США (19,5 млн б/с, 20,8% от общего выпуска), Китай (14,2 млн б/с, 15,2%), Индия (6 млн б/с, 6,5%), Россия (5,8 млн б/с, 6,2%) и Южная Корея (3,4 млн б/с, 3,7%).
Экспорт
Вслед за снижением в 2024 г. уровня добычи участниками ОПЕК снизился и уровень экспорта. Члены альянса поставили в среднем 19,01 млн б/с сырой нефти, что на 0,7 млн б/с (-3,5%) меньше, чем в 2023 г. 71,9% от этого объема экспортируется в страны Азии, а 24,4% – в Европу. Общие показатели по итогам прошлого года оцениваются в 43,2 млн б/с, доля ОПЕК – 44%.
В то время как объем экспорта членами ОПЕК за пять лет вырос на 1,5 млн б/с, поставки стран-участниц расширенного формата ОПЕК+ сократился на 0,3 млн б/с. Экспорт же стран, не входящих в ОПЕК+, увеличился на 1,36 млн б/с.
В целом же доля всех 23 стран-участниц ОПЕК+ в мировом экспорте нефти существенно выше доли в ее добыче: 67,8% против 55,7%.
Лидерами по экспорту нефти являются Саудовская Аравия (6 млн б/с, 14% от общего объема), Россия (4,5 млн б/с, 10,5%), США (4,1 млн б/с, 9,5%), Канада (3,6 млн б/с, 8,2%), и Ирак (3,4 млн б/с, 7,8%). В сумме на них приходится 50% всего нефтяного экспорта.
Лидерами по импорту нефти являются Китай (11 млн б/с, 24,2% от общего объема), США (6,6 млн б/с, 14,4%), Индия (4,8 млн б/с, 10,5%), Южная Корея (2,7 млн б/с, 6%), и Япония (2,3 млн б/с, 5%). В сумме на них приходится 60% всего нефтяного импорта.
Экспорт нефтепродуктов из стран-членов ОПЕК в 2024 г. составил в среднем 5,1 млн б/с (+ 6,1% по сравнению с 2023 г.), импорт – 1,53 млн б/с (+3,5%).