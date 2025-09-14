Добыча нефти участниками ОПЕК в цифрах и графиках

В начале 1980-х спрос на энергоносители и нефть резко упал, что привело к переизбытку сырья и краху рынка в 1986 г. В результате доля ОПЕК сильно сократилась, а общий объем доходов от продажи снизился. Это, в свою очередь, привело к экономической нестабильности во многих странах-членах. Организация ввела квоты на добычу, распределенные между своими участниками, базовую корзину ценообразования, а также достигла прогресса в диалоге и сотрудничестве между странами, не входящими в ОПЕК.