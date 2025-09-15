Газета
Главная / Экономика /

Почему ЦБ даже не рассматривал снижение ключевой ставки до 16%

Регулятор видит угрозы со стороны бюджета, кредита и инфляционных ожиданий
Ксения Котченко
Пресс-служба ЦБ
Пресс-служба ЦБ

Совет директоров Банка России 12 сентября снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б. п.) до 17% годовых. Такое решение предсказывали только восемь из 23 опрошенных «Ведомостями» экспертов. Большинство – 12 экономистов – ожидали снижения до 16%. Это уже третье подряд сокращение ставки после периода, когда с октября 2024 г. и до лета 2025 г. она оставалась на уровне 21%.

