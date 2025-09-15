Газета
Главная / Экономика /

«Пройти по лезвию»: что сказал Путин на совещании по экономическим вопросам

Президент и правительство обсудили формирование бюджета
Татьяна Мозолевская
Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Президент Владимир Путин провел совещание с правительством по экономическим вопросам. Оно прошло в очном формате и было посвящено началу работы по формированию бюджета на ближайшие три года.

Путин затронул вопросы инфляции, роста ВВП, а также борьбу с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов.

«Ведомости» собрали главные заявления президента.

  • Президент сообщил, что 14 сентября около двух часов обсуждал с премьер-министром Михаилом Мишустиным приоритеты проекта федерального бюджета на 2026 г. и плановый период 2027–2028 гг. Они также затронули тему исполнения социальных обязательств, финансирования национальных проектов и обеспечения безопасности РФ.

  • Новый трехлетний бюджет должен решать как текущие, так и перспективные задачи развития России.

  • Главная цель – обеспечение темпов роста российской экономики выше мировой динамики. Для этого необходимо раскрыть потенциал национальных отраслей и регионов. Президент отметил, что также необходимо развивать связи с зарубежными партнерами, внедрять передовые технологии и осваивать новые направления современной экономики.

  • Меры по снижению инфляции дают результат: «тенденция достаточно яркая», отметил глава государства.

  • Если в июле рост потребительских цен составил 8,8% (в годовом выражении), то в августе – 8,1%. Траектория снижения инфляции ниже прогнозов правительства и Банка России.

  • Особое внимание, по словам Путина, должно быть уделено борьбе с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов. Это поддержит конкурентную среду, создаст прочные условия для развития бизнеса и предпринимательства. Кроме этого, это позволит получить дополнительные налоги в федеральный бюджет.

  • Президент напомнил кабмину о необходимости «пройти по лезвию» – не подорвать денежно-кредитную политику, но и не допустить переохлаждения экономики.

  • Путин задал вопрос, достаточен ли рост ВВП за 7 месяцев (1,1%) или стране нужны более высокие темпы. В июле ВВП вырос на 0,4% в годовом выражении, отметил президент. «Это то, чего мы хотели?», – уточнил президент.

  • Действия для обеспечения стабильности в экономике будут проводиться при реализации макроэкономической инфляционной стабильности и с учетом политики Центрального банка.

