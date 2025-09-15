«Пройти по лезвию»: что сказал Путин на совещании по экономическим вопросам

Президент сообщил, что 14 сентября около двух часов обсуждал с премьер-министром Михаилом Мишустиным приоритеты проекта федерального бюджета на 2026 г. и плановый период 2027–2028 гг. Они также затронули тему исполнения социальных обязательств, финансирования национальных проектов и обеспечения безопасности РФ.

Новый трехлетний бюджет должен решать как текущие, так и перспективные задачи развития России.

Главная цель – обеспечение темпов роста российской экономики выше мировой динамики. Для этого необходимо раскрыть потенциал национальных отраслей и регионов. Президент отметил, что также необходимо развивать связи с зарубежными партнерами, внедрять передовые технологии и осваивать новые направления современной экономики.

Меры по снижению инфляции дают результат: «тенденция достаточно яркая», отметил глава государства.

Если в июле рост потребительских цен составил 8,8% (в годовом выражении), то в августе – 8,1%. Траектория снижения инфляции ниже прогнозов правительства и Банка России.

Особое внимание, по словам Путина, должно быть уделено борьбе с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов. Это поддержит конкурентную среду, создаст прочные условия для развития бизнеса и предпринимательства. Кроме этого, это позволит получить дополнительные налоги в федеральный бюджет.

Президент напомнил кабмину о необходимости «пройти по лезвию» – не подорвать денежно-кредитную политику, но и не допустить переохлаждения экономики.

Путин задал вопрос, достаточен ли рост ВВП за 7 месяцев (1,1%) или стране нужны более высокие темпы. В июле ВВП вырос на 0,4% в годовом выражении, отметил президент. «Это то, чего мы хотели?», – уточнил президент.