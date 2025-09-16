Газета
Главная / Экономика /

Подсчеты «Ведомостей»: государство с 2022 года вернуло активов на 6 трлн рублей

Эксперты не видят основания для сворачивания такой политики
Артем Косенок
Александр Соколов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Власти нарастили темпы обращения активов в собственность государства, выяснили «Ведомости». За последние 3,5 года объем изъятых у текущих собственников активов вырос как минимум в 5 раз – с 440 млрд руб. в 2022 г. до 2,4 трлн руб. в январе – сентябре 2025 г. А количество соответствующих случаев составило 122. Это следует из официальных заявлений прокуратуры, судебных решений и расчетов адвокатов.

