Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Эксперты оценили снижение инвестпланов компаний в 733 млрд рублей

По мере снижения ставки ситуация с инвестициями может улучшиться
Анастасия Бойко
Ксения Котченко
Состояние инвестклимата зависит не только от ключевой ставки, но и от инструментов господдержки, включая налоговое стимулирование, бюджетное субсидирование и соинвестирование
Состояние инвестклимата зависит не только от ключевой ставки, но и от инструментов господдержки, включая налоговое стимулирование, бюджетное субсидирование и соинвестирование / Алексей Орлов / Ведомости

Российские компании публично заявили о снижении инвестпланов на 2025 г. на 733 млрд руб. по сравнению с 2024 г. Такая оценка экспертов Института экономики роста им. Столыпина содержится в докладе «Инвестиции в России: последние тенденции» (есть у «Ведомостей»). В качестве причин сокращения инвестиций эксперты упоминают высокую ключевую ставку, рост стоимости заемных средств, падение спроса, нехватку кадров, высокую инфляцию и изменение стратегий.

В качестве примеров экономисты приводят отчетность публичных компаний и высказывания топ-менеджмента о сокращении капвложений. Среди них, например, РЖД, «Газпром», «Норникель», МТС, «Т-плюс», «Черкизово», «Русал», «Северсталь». Инвестпрограмма РЖД на 2025 г. была утверждена в объеме 890,9 млрд руб. по сравнению с почти 1,3 трлн руб. на 2024 г. «Газпром» запланировал сокращение инвестпрограммы с 1,64 трлн до 1,52 трлн руб. «Норникель» запланировал сокращение инвестиций в этом году до 215 млрд руб. после 283 млрд руб. в 2024 г.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте