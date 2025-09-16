Эксперты оценили снижение инвестпланов компаний в 733 млрд рублей

В качестве примеров экономисты приводят отчетность публичных компаний и высказывания топ-менеджмента о сокращении капвложений. Среди них, например, РЖД, «Газпром», «Норникель», МТС, «Т-плюс», «Черкизово», «Русал», «Северсталь». Инвестпрограмма РЖД на 2025 г. была утверждена в объеме 890,9 млрд руб. по сравнению с почти 1,3 трлн руб. на 2024 г. «Газпром» запланировал сокращение инвестпрограммы с 1,64 трлн до 1,52 трлн руб. «Норникель» запланировал сокращение инвестиций в этом году до 215 млрд руб. после 283 млрд руб. в 2024 г.