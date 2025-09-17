Эксперты ждут снижения ставки ФРС в один или два шага

Процентная ставка ФРС в марте 2020 г. в качестве экстренной меры во время пандемии была снижена до 0–0,25%. На таком уровне она держалась до февраля 2022 г. К июлю 2023 г. она поднялась до 5,25–5,5%, затем опять стала снижаться и к декабрю прошлого года установилась на уровне 4,25–4,5%. Этим летом на заседании в конце июля 9 из 12 членов совета управляющих ФРС высказались за то, чтобы оставить ставку без изменений, еще двое проголосовали за ее снижение на 0,25 п. п.