Главная / Экономика /

Эксперты ждут снижения ставки ФРС в один или два шага

Больше всего американского регулятора беспокоит ситуация с безработицей, считают аналитики
Данила Моисеев
Valerie Plesch / TASS
Valerie Plesch / TASS

Федеральная резервная система (ФРС) США может снизить процентную ставку 17 сентября на 0,25 процентного пункта (п. п.) до 4–4,25%, считает большинство опрошенных «Ведомостями» экспертов. Снижение на 0,5 п. п. менее вероятно, но, если этого не произойдет, весьма высоки шансы нового снижения ставки уже этой осенью. Экономическая ситуация в США остается неопределенной, но мер по помощи рынку от ФРС ждут в любом случае.

Процентная ставка ФРС в марте 2020 г. в качестве экстренной меры во время пандемии была снижена до 0–0,25%. На таком уровне она держалась до февраля 2022 г. К июлю 2023 г. она поднялась до 5,25–5,5%, затем опять стала снижаться и к декабрю прошлого года установилась на уровне 4,25–4,5%. Этим летом на заседании в конце июля 9 из 12 членов совета управляющих ФРС высказались за то, чтобы оставить ставку без изменений, еще двое проголосовали за ее снижение на 0,25 п. п.

