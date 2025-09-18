Экономисты оценили масштабы влияния санкций на финансовый сектор

Совокупное воздействие санкционных рисков может снизить потенциал роста банковской системы в перспективе на 1,5–2 п. п. ВВП ежегодно (эквивалентно 3,3–4,3 трлн руб. в текущих ценах) и привести к дальнейшей консолидации сектора. К таким выводам пришли авторы исследования «Влияние санкционных ограничений на финансовый и банковский секторы» – эксперты Финансового университета при правительстве и РЭУ им. Плеханова Михаил Косов, Станислав Решетников, Антон Платонов и Татьяна Чернышева. «Ведомости» ознакомились с материалом. В 2024 г. активы банковского сектора России оценивались примерно в 130 трлн руб., в 2025 г. они могут составить порядка 140–150 трлн руб., считают авторы.