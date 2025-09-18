Минфин заявил о преждевременности негативных прогнозов по налогу на прибыль

Минфин заявил о преждевременности негативных прогнозов по налогу на прибыльСейчас на него негативно влияет курс рубля
Объем возможных поступлений от налога на прибыль можно будет оценить только по итогу года, делать выводы на основании данных за три неполных квартала преждевременно. Об этом статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил журналистам в кулуарах Московского финансового форума.
На конец августа этот налог принес в бюджет 2,3 трлн руб. из 4,2 трлн руб., запланированных на текущий год. По оценкам экспертов, объем недополученных доходов в итоге может достигнуть 1 трлн руб., писали «Известия». По словам Сазанова, эта оценка «сильно завышена». Сейчас на поступления от налога на прибыль сильнее всего влияет курс рубля, добавил он.
За восемь месяцев текущего года дефицит бюджета составил 4,19 трлн руб., следует из данных Минфина. Таким образом он уже превысил прогнозный показатель министерства – согласно последним корректировкам, внесенным в конце апреля, он равнялся 3,8 трлн руб. по итогу года.
Снижение поступлений от налога на прибыль началось еще в 2024 г. Тогда доходы бюджета от НДФЛ впервые превысили сумму сборов от налога на прибыль – 8,4 трлн и 8,1 трлн руб соответственно. Глава Минфина Антон Силуанов, выступая в конце прошлого года в Совфеде, признал, что снижение составило 7%. Он отмечал, что такая динамика характерна для регионов с развитой угольной или сырьевыми отраслями, а также тех, где находятся крупные экспортно ориентированные предприятия. По итогу 2024 г. доходы от налога на прибыль недополучили 52 региона, сообщалось в отчете Счетной палаты. Консолидированный показатель снизился на 239,5 млрд руб. и составил 5,76 трлн, писало контрольное ведомство.