Минфин заявил о преждевременности негативных прогнозов по налогу на прибыль

Снижение поступлений от налога на прибыль началось еще в 2024 г. Тогда доходы бюджета от НДФЛ впервые превысили сумму сборов от налога на прибыль – 8,4 трлн и 8,1 трлн руб соответственно. Глава Минфина Антон Силуанов, выступая в конце прошлого года в Совфеде, признал, что снижение составило 7%. Он отмечал, что такая динамика характерна для регионов с развитой угольной или сырьевыми отраслями, а также тех, где находятся крупные экспортно ориентированные предприятия. По итогу 2024 г. доходы от налога на прибыль недополучили 52 региона, сообщалось в отчете Счетной палаты. Консолидированный показатель снизился на 239,5 млрд руб. и составил 5,76 трлн, писало контрольное ведомство.