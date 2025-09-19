Финансовые власти обсудили зависимость бюджета от нефти и ставки

Финансовые власти России подтвердили свои планы по координации бюджетной и денежно-кредитной политики (ДКП) на пленарной сессии Московского финансового форума. Задача бюджета на следующие три года – чтобы бюджет помог «размягчить» сегодняшнюю ДКП, заявил министр финансов Антон Силуанов. Средства поступают в экономику из бюджета и банковского кредита, поэтому расходы казны балансируются ключевой ставкой, чтобы избежать ускорения инфляции, добавила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Чем больше дефицит бюджета, тем жестче ДКП, подчеркнула глава ЦБ. В целом, по ее словам, взаимодействие Банка России и Минфина уже налажено, ведомства обмениваются информацией, им важна взаимная предсказуемость.