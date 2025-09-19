Власти начали обсуждать новую корректировку миграционного законодательства

Еще 17 сентября Решетников заявил, что Россия не будет полагаться на труд мигрантов в долгосрочной перспективе даже при наблюдаемом дефиците рабочей силы. Миграция – это временный инструмент, а основное направление для развития рынка – повышение производительности труда, сообщил он на пленарном заседании Всероссийской недели охраны труда: «Если мы будем развиваться в условиях трудодефицита, очевидно, в силу ситуаций привлекать мигрантов, разумеется, надо. Но нам предстоит еще закончить тот процесс, который мы начали, – когда к миграции мы будем подходить по принципу: приехал, подработал, уехал».