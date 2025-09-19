Власти начали обсуждать новую корректировку миграционного законодательства

Власти начали обсуждать новую корректировку миграционного законодательстваПрезидент Владимир Путин выслушал и сразу не отмел идею справоросса Сергея Миронова об отмене патентной системы
На следующий день после министра экономического развития Максима Решетникова о возможной корректировке миграционной политики сказал и президент Владимир Путин. На встрече с лидерами фракций Госдумы в Ново-Огареве он предложил рассмотреть вопрос отмены в России патентной системы для трудовых мигрантов, реагируя на идею, высказанную лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым.
Решетников, как вспомнил он, «буквально на днях высказал то, что мы высказываем уже некоторое время: надо отменять патентную систему»: «В Белоруссии никакого патента нет. Докажи, что тебе нужны рабочие руки извне, привези их без семей. Отработали, деньги получили, уехали». Заодно Миронов предложил: если кто-то из мигрантов совершил преступление, он должен ответить, а вся его семья должна быть депортирована.
«Отмена патентной системы для мигрантов – надо подумать, – ответил Путин. – Она широко применяется. Я ничего не исключаю. Попрошу вас вместе с коллегами поработать». Президент также призвал федеральные и региональные власти не игнорировать проблемы в сфере миграции и признавать их. По его словам, введено уже много мер в этой области и сейчас необходимо обеспечить их исполнение. Глава государства напомнил, что эта сфера носит очень чувствительный характер для граждан.
Еще 17 сентября Решетников заявил, что Россия не будет полагаться на труд мигрантов в долгосрочной перспективе даже при наблюдаемом дефиците рабочей силы. Миграция – это временный инструмент, а основное направление для развития рынка – повышение производительности труда, сообщил он на пленарном заседании Всероссийской недели охраны труда: «Если мы будем развиваться в условиях трудодефицита, очевидно, в силу ситуаций привлекать мигрантов, разумеется, надо. Но нам предстоит еще закончить тот процесс, который мы начали, – когда к миграции мы будем подходить по принципу: приехал, подработал, уехал».
О чем еще говорили на встрече с Путиным
Путин поддержал обсуждение введения налога на роскошь, отметив при этом, что «нельзя переборщить». Также поддержку президента получила идея главы фракции «Новые люди» Алексея Нечаева о продаже «красивых» автомобильных номеров через портал «Госуслуги». В социальной сфере Путин назвал распределение студентов медицинских вузов после завершения обучения одним из возможных решений кадровой проблемы в здравоохранении.
Как патенты работают сейчас
Патент – это форма разрешения на работу для иностранцев. Получая его, гражданин имеет право платить НДФЛ 13% вместо 30%, которые предусмотрены для нерезидентов РФ. Выдается на срок до одного года. Стоимость патента для работы в Москве и Московской области составляет 8900 руб. По статистике МВД, на конец 2024 г. в России находилось 6,3 млн иностранных граждан. Их численность увеличивается несколько лет подряд: в 2022 г. в России насчитывалось 5,7 млн человек, а в 2023 г. – около 6 млн.
В прошлом году было выдано 2,09 млн патентов, что на 2,1% меньше предыдущего года. В январе – июне 2025 г. – 1,4 млн патентов, что на 18,5% больше аналогичного периода прошлого года, следует из данных МВД в Единой межведомственной информационно-статистической системе. От необходимости оформлять патент и разрешение на работу освобождены граждане стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии), а также обладатели вида на жительство или разрешения на временное проживание в РФ.
Становится больше и сумма подоходного налога, которая платится по патенту. В 2022 г. субъекты России получили 97,2 млрд руб., в 2023 г. – 106,7 млрд руб., а в прошлом году – почти 124 млрд руб. За пять месяцев 2025 г. сумма уплаченного НДФЛ по патенту составила 63 млрд руб., говорила на ПМЭФе начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
Зачем их завели
Патентная система вводилась как ответ на просьбу работодателя упростить процедуру привлечения рабочей силы, сделать ее более дешевой, рассказал «Ведомостям» профессор Финансового университета Александр Сафонов. Ее упразднение затруднит трудоустройство для граждан Узбекистана и Таджикистана, считает он. Это приведет к сокращению миграционного потока и труд приезжих станет дороже, отметил эксперт.
По словам Сафонова, больше всего от этого пострадают мегаполисы: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Красноярск.
Введение патентной системы в середине 2010-х гг. существенно либерализовало российское миграционное законодательство, считает ведущий научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы Евгений Варшавер. По его словам, механизм показал себя очень хорошо и позволил оптимально заполнять позиции на рынке труда.
«Я уверен, что патентную систему необходимо оставить», – заключил собеседник «Ведомостей». Он также отметил, что заменить ее могут механизмом, жестко регулирующим миграцию.
Другая система
В России уже реализуются два пилотных проекта, меняющих действующий порядок миграционного учета. Трудовые мигранты могут работать по одному патенту в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Помимо этого 1 сентября в Москве и Мособласти начался эксперимент по обязательной регистрации трудовых мигрантов из безвизовых стран через мобильное приложение «Амина». Оно работает по аналогии с системой «Социальный мониторинг», которая использовалась во время пандемии коронавируса: с него отслеживается местонахождение мигрантов. В будущем в нем, как сообщается на сайте Многофункционального миграционного центра Москвы, можно будет оплатить патент.
Как ужесточали закон
Решения в сфере миграции принимаются исходя из баланса между безопасностью и экономикой, уверен политолог Алексей Макаркин. Сейчас, по его словам, баланс сдвинут в сторону безопасности, но ряд политиков, включая Миронова, «предлагают сдвинуть его еще дальше».
Ряд законов, ужесточающих миграционное законодательство, были приняты после теракта в «Крокус сити холле» в марте 2024 г. Речь о законе по учету мигрантов через реестр контролируемых лиц. Мера применяется к иностранцам, находящимся в России без законных оснований. Данные о них или лицах без гражданства вносятся в этот реестр со дня незаконного пересечения границы, совершения административного проступка, аннулирования визы или вида на жительство.
После внесения в реестр, согласно другому закону, мигрант не может открывать банковские счета и совершать кредитные операции. Исключение составляют переводы средств для уплаты обязательных платежей. Иностранец или лицо без гражданства не сможет выезжать в другой регион без разрешения МВД, покупать жилье, машину, регистрировать юрлицо или статус индивидуального предпринимателя, а также заключать брак.