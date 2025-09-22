США снова могут остаться без годового бюджета

«Мы уведомляем, что требуем встречи в связи с вашим решением закрыть федеральное правительство из-за желания республиканцев продолжить сокращать финансирование здравоохранения <...> Мы готовы работать над двухпартийным соглашением (сделка по бюджету, которая будет приемлема и для демократов, и для республиканцев. – «Ведомости), которое улучшит жизнь американских семей <...>», – говорится в совместном письме двух демократов, опубликованном на официальном сайте Джеффриса. Одновременно с предложением сотрудничать они подчеркнули неготовность голосовать за «грязный законопроект о расходах», одобренный республиканцами 19 сентября. В качестве основной причины они указывают сокращение расходов на крупнейшие американские социальные программы Medicaid (федеральная программа, помогающая оплачивать медицинские расходы малоимущим, инвалидам и другим социально незащищенным лицам) и Medicare (национальная программа медстраховки для людей от 65 лет и старше) и другие инициативы (сокращения были предусмотрены «Большим прекрасным законопроектом», одобренным в июле).