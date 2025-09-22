Динамика роста доходов бюджета Соцфонда кратно замедлилась

Бюджет Социального фонда России в январе – июне 2025 г. получил доходы в размере 7,9 трлн руб., следует из Оперативного доклада об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ (СФР) Счетной палаты. Показатель оказался на 6,8% больше, чем за тот же период 2024 г. В первой половине 2024 г. бюджет фонда получил доходы в объеме 7,38 трлн руб., рост год к году тогда составил около 30%. К 1 июля 2025 г. выполнение годового плана по доходам составило 47,4%, что выше прошлогоднего уровня на 1,4 процентного пункта (п. п.).