Динамика роста доходов бюджета Соцфонда кратно замедлилась

Динамика роста доходов бюджета Соцфонда кратно замедлиласьЭксперты ожидают, что дефицит по итогам года не превысит плановый уровень из-за роста доходов граждан
Бюджет Социального фонда России в январе – июне 2025 г. получил доходы в размере 7,9 трлн руб., следует из Оперативного доклада об исполнении бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ (СФР) Счетной палаты. Показатель оказался на 6,8% больше, чем за тот же период 2024 г. В первой половине 2024 г. бюджет фонда получил доходы в объеме 7,38 трлн руб., рост год к году тогда составил около 30%. К 1 июля 2025 г. выполнение годового плана по доходам составило 47,4%, что выше прошлогоднего уровня на 1,4 процентного пункта (п. п.).
Основная часть поступлений в 2025 г. пришлась на страховые взносы. Их объем достиг 5,7 трлн руб., что соответствует 71,8% доходов фонда. Средства включают взносы на обязательное пенсионное страхование, а также – на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. рост составил 10,6%. Годовой план по сборам страховых взносов выполнен на 47,2%. В первой половине прошлого года объем взносов составил 5,12 трлн руб., относительно первой половины 2023 г. сумма выросла в 1,4 раза.