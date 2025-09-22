Газета
Главная / Экономика /

Эксперты отметили снижение привлекательности Швейцарии для инвесторов

Международные институты продолжают ухудшать прогнозы по стране на фоне пошлин США
Данила Моисеев
Thiago de Andrade / Unsplash
Thiago de Andrade / Unsplash

Привлекательность Швейцарии для инвесторов снизилась как из-за невозможности получить высокие доходы в связи с низкой инфляцией и нулевой процентной ставкой, так и из-за удара по репутации «тихой гавани» и ситуации вокруг Credit Suisse, признают эксперты, опрошенные «Ведомостями». В статусе «мировых финансовых центров» закрепляются Сингапур, ОАЭ и Гонконг, а Швейцария теряет позиции. Золото может вытеснить банковские вклады в стране в качестве надежных. Экспорт же пока падает незначительно – товары вместо США отправляют в другие страны.

Ситуация в экономике ухудшается

