Эксперты увидели возможности снижения процентной ставки в КНР до конца года

Эксперты увидели возможности снижения процентной ставки в КНР до конца годаНа заседании в понедельник регулятор оставил ее без изменения
Народный банк Китая (НБК) оставил базовую процентную ставку по кредитам на год (LPR) без изменений на уровне 3%. Стоимость пятилетних кредитов также осталась на отметке в 3,5%. Подобного решения ожидал рынок, писало Reuters. Вместе с тем весьма вероятно, что ставка все же будет снижена в дальнейшем, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Последний раз НБК снижал ставки как по годичным, так и по пятилетним кредитам 20 мая.
В Китае есть вероятность снижения ставки до конца года, считает профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков. «Руководство НБК продолжает говорить о своей приверженности проведению относительно мягкой денежно-кредитной политики, нацеленной на удешевление финансирования для реального сектора», – говорит он. Эксперт полагает, что НБК будет ориентироваться на итоги III квартала и для достижения показателя роста экономики на 5% снизит ставку уже в октябре. На сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) рост ВВП примерно в 5% был обозначен в качестве цели на 2025 г.