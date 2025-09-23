Эксперты увидели возможности снижения процентной ставки в КНР до конца года

В Китае есть вероятность снижения ставки до конца года, считает профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Цыплаков. «Руководство НБК продолжает говорить о своей приверженности проведению относительно мягкой денежно-кредитной политики, нацеленной на удешевление финансирования для реального сектора», – говорит он. Эксперт полагает, что НБК будет ориентироваться на итоги III квартала и для достижения показателя роста экономики на 5% снизит ставку уже в октябре. На сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) рост ВВП примерно в 5% был обозначен в качестве цели на 2025 г.