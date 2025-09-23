Кабмин одобрил минимальную эффективную ставку налога на прибыль для холдингов

Кабмин одобрил минимальную эффективную ставку налога на прибыль для холдинговЭта мера поможет избежать уплаты его недостающей доли за рубежом по правилам Pillar II
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 22 сентября одобрила поправки в Налоговый кодекс, которые устанавливают минимальную эффективную ставку налога на прибыль в размере 15% для участников международных групп компаний (МГК). Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с результатами обсуждения, и подтвердил собеседник, близкий к правительству. По словам последнего, в ближайшее время законопроект будет рассмотрен на заседании кабмина. Текст поправок концептуально одобрен Минюстом и Минэкономразвития, а также Институтом законодательства и сравнительного правоведения и государственно-правовым управлением администрации президента, сообщают источники.
Нормы вступят в силу с 2026 г., но не ранее чем спустя месяц после их официального опубликования, следует из текста одобренного законопроекта.
Поправки, частично внедряющие в России модельные правила международного налогообложения GloBE (ключевой компонент глобальной реформы Pillar II), были размещены Минфином для общественного обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов еще в конце мая. Новые правила должны будут применяться только теми МГК, которые совокупно соответствуют ряду условий. Например, в случае если их материнские компании находятся за рубежом, а также если материнская, промежуточная холдинговая или любая другая организация являются резидентами государств, присоединившихся к международной налоговой реформе и внедривших нормы модельного законодательства Pillar II. Еще одно условие касается консолидированной выручки МГК. Она за каждый из двух предшествующих финансовых годов должна превышать сумму, эквивалентную 750 млн евро.
Третий обязательный «компонент» связан с текущей фискальной нагрузкой участника группы. Минимальная эффективная ставка для каждого российского предприятия МГК должна быть меньше 15% – она рассчитывается как отношение совокупной суммы налога к сумме прибылей и убытков. Согласно изменениям, 10% из них будут зачисляться в региональные бюджеты и 5% – в федеральный.
Логика введения модельных правил Pillar II в том, чтобы дестимулировать международные группы перемещать прибыль в низконалоговые юрисдикции. В России общая ставка сейчас составляет 25%, однако фактически из-за действия ряда узкоотраслевых льгот и специальных преференциальных режимов ее размер может быть значительно ниже.
«Ведомости» отправили запрос представителю аппарата правительства.
Логика Минфина
О своем намерении принять «контрмеры» из-за начала действия глобальной налоговой реформы Минфин сообщал еще в декабре 2024 г. Перед принятием решения о частичном внедрении правил Pillar II министерство изучит налоговые декларации компаний, которые потенциально могут подпасть под их действие, отмечал статс-секретарь – замминистра Алексей Сазанов. Он предупредил, что Минфин готов принять меры, если выяснится, что в 2024 г. бизнес заплатил налог с российской базы за рубежом. «Да, сейчас международный обмен финансовой информацией ограничен, но все эти данные достаточно публичные, и мы все равно об этом узнаем», – заверял тогда Сазанов. Внедрять в России полноценные правила GloBE пока нет смысла, так как Россию из-за действия санкций вряд ли признают квалифицированной юрисдикцией, говорила замглавы ФНС Юлия Шепелева в октябре 2024 г.
Основные положения глобальной налоговой реформы
Согласно дополнительному правилу Undertaxed payment rule (UTPR), страны нахождения дочерних организаций могут добирать налог либо с базы материнской компании, если ее ставка менее 15%, либо с них самих при том же условии. Применяется, если юрисдикция материнской компании не внедрила IIR. Последнее правило QDMTT (qualified domestic minimum top-up tax) позволяет юрисдикции добрать недостающий налог с материнской или дочерней компании, находящейся в ней.
Основное правило Income inclusion rule (IIR) гласит, что если у материнской компании эффективная ставка налога на прибыль равна или больше 15%, а в юрисдикции нахождения ее «дочек» такая ставка (консолидированная, если их несколько) меньше этого порога, то первая юрисдикция может потребовать с холдинговой компании уплатить налог, недоплаченный дочерними структурами.
В 2024 г. практически все страны, которые участвовали в разработке Pillar II, приняли у себя модельное законодательство, предусматривающее введение минимальной ставки налога на прибыль 15%, напомнил Сазанов в интервью «Ведомостям» в июне 2025 г. «Это значит, что, если мы не возьмем этот налог у себя по ставке 15%, его просто возьмут в другой стране. То есть мы предоставляем преференцию, компания платит по более низкой ставке у нас, чтобы потом доплатить этот налог в какой-то иностранной юрисдикции до уровня 15%. В чем тогда смысл нашей льготы?» – сказал он. Минфин в своих поправках «следует принципам Pillar II о минимальном уровне налогообложения», но при этом не интегрирует модельные правила в российское законодательство, потому что РФ «не дали присоединиться к конвенции о Pillar II», отмечал тогда Сазанов.
Россия не является членом ОЭСР, на базе которой разрабатывались и внедрялись положения Pillar II, процесс ее присоединения был прекращен организацией в одностороннем порядке в феврале 2022 г. после начала военного конфликта на Украине. Сейчас в ОЭСР входит 38 государств. Всего же внедрить модельные правила согласилось порядка 140 стран мира. В конце июня страны G7 (входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) опубликовали совместное заявление о том, что МГК, материнские структуры которых находятся в Соединенных Штатах, не подпадут под общемировую минимальную ставку в 15%. Вместо этого такие компании будут облагаться корпоративным налогом на прибыль по законам США.
Введение минимальной ставки налога на прибыль 15% может принести в бюджет дополнительно 15–20 млрд руб., если брать в расчет оценки Минфина за прошлый год, отмечал Сазанов в интервью «Эксперту».
Возможные риски
Инициированные Минфином поправки направлены на введение в российское законодательство правил минимального налогообложения прибыли МГК на уровне не ниже 15%, которые уже установлены большинством стран, входящих в ОЭСР, говорит заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов. Новые нормы помимо актуализации внутреннего законодательства позволят привлечь дополнительные средства в федеральный и региональные бюджеты, полагает он.
Предложенный Минфином вариант довольно серьезно отличается от модельных правил, разработанных в рамках реформы Pillar II, отмечает партнер Б1 Марина Белякова. Одно из существенных расхождений, которое сохранено на данный момент, – расчет эффективной ставки консолидирован не по участникам МГК, представленным в России, а по отдельным компаниям, поясняет она. Такой подход более консервативен и может потребовать доплаты налога даже там, где иностранные государства в рамках Pillar II ее не ожидали бы, полагает эксперт.
По ее мнению, помимо понятной задачи не допустить выплаты сэкономленных в России средств в иностранные бюджеты новый закон также стимулирует группы российского бизнеса с зарубежными холдингами к возврату в страну: при нахождении материнских компаний МГК в РФ проблем с возможной переплатой не возникает. Предложенный Минфином вариант – это «стандартный налог на прибыль», который фигурирует в концепции Pillar II, пояснял Сазанов в интервью «Ведомостям».
Введенное Минфином правило вряд ли будет признано странами ОЭСР, поскольку минимальный эффективный налог является «упрощенным аналогом» того, что вошло в модельные правила, уверена партнер, руководитель практики по сопровождению сделок с капиталом «Тедо» Галина Науменко. Это связано с тем, что он не содержит всех его «компонентов».
Кроме того, исходя из текущей редакции норм материнские компании, которые редомицилировались в Россию и не были исключены из иностранного реестра, также будут вынуждены применять новые нормы. Предлагаемые правила могут нивелировать основные налоговые льготы (ТОР, ОЭЗ, СПИК и др.), поскольку по законопроекту действующие стабилизационные оговорки применяться не будут, отмечает менеджер налоговой практики «Тедо» Максим Купин. По его мнению, нормы окажут влияние на интенсивность редомициляции, поскольку многие МГК будут рассматривать редомициляцию до конца 2026 г. как один из основных вариантов избежать их применения.
Предложенный Минфином механизм нивелирует и другие основания для снижения налога на прибыль, среди которых льготные режимы для отдельных отраслей (например, IТ-компаний), применение финансовых инвестиционных вычетов, говорит менеджер группы международного налогового планирования и реструктуризаций Kept Данила Березкин. По его мнению, этот фактор необходимо будет учитывать иностранным инвесторам при принятии решений о вложении средств в российские общества. При этом для менее крупных МГК (с выручкой ниже 750 млн евро) актуальность льгот сохраняется, напоминает он.