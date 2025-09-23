Кабмин одобрил минимальную эффективную ставку налога на прибыль для холдингов

GloBE (ключевой компонент Pillar II) подразумевает, что компании, входящие в состав МГК с годовым оборотом более 750 млн евро, должны уплачивать налог на прибыль по минимальной эффективной ставке в 15% в каждой из стран своего присутствия.

Согласно дополнительному правилу Undertaxed payment rule (UTPR), страны нахождения дочерних организаций могут добирать налог либо с базы материнской компании, если ее ставка менее 15%, либо с них самих при том же условии. Применяется, если юрисдикция материнской компании не внедрила IIR. Последнее правило QDMTT (qualified domestic minimum top-up tax) позволяет юрисдикции добрать недостающий налог с материнской или дочерней компании, находящейся в ней.

Основное правило Income inclusion rule (IIR) гласит, что если у материнской компании эффективная ставка налога на прибыль равна или больше 15%, а в юрисдикции нахождения ее «дочек» такая ставка (консолидированная, если их несколько) меньше этого порога, то первая юрисдикция может потребовать с холдинговой компании уплатить налог, недоплаченный дочерними структурами.