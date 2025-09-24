Последствия тарифов Трампа для мира перенесли на 2026 год

Последствия тарифов Трампа для мира перенесли на 2026 годВ ОЭСР увидели в пошлинах угрозу, однако пока глобальная экономика растет за счет ускоренных поставок первого полугодия
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обновила прогноз по росту мировой экономики. Сентябрьская версия документа отражает улучшение оценок в сравнении с июнем, несмотря на заявления о негативном влиянии пошлин США на глобальную торговлю. ОЭСР ожидает роста мирового ВВП к концу года на 3,2% – это на 0,3 процентного пункта (п. п.) больше, чем предполагалось тремя месяцами ранее.
На 2026 г. прогноз остался неизменным – рост на 2,9%. Улучшение прогноза коснулось и мировой инфляции – она зафиксируется на уровне 3,4%, а не 3,6%, как ожидали в июне. В 2026 г. рост цен, по оценкам авторов доклада, составит 2,6%.
