Главная / Экономика /

Последствия тарифов Трампа для мира перенесли на 2026 год

В ОЭСР увидели в пошлинах угрозу, однако пока глобальная экономика растет за счет ускоренных поставок первого полугодия
Данила Моисеев
Tyrone Siu / Reuters
Tyrone Siu / Reuters

Организация экономического сотрудничества и развития (­ОЭСР) обновила прогноз по росту мировой экономики. Сентябрьская версия документа отражает улучшение оценок в сравнении с июнем, несмотря на заявления о негативном влиянии пошлин США на глобальную торговлю. ОЭСР ожидает роста мирового ВВП к концу года на 3,2% – это на 0,3 процентного пункта (п. п.) больше, чем предполагалось тремя месяцами ранее.

На 2026 г. прогноз остался неизменным – рост на 2,9%. Улучшение прогноза коснулось и мировой инфляции – она зафиксируется на уровне 3,4%, а не 3,6%, как ожидали в июне. В 2026 г. рост цен, по оценкам авторов доклада, составит 2,6%.

