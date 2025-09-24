Минфин инициирует увеличение НДС до 22% и оптимизацию льгот для МСП

Минфин инициирует увеличение НДС до 22% и оптимизацию льгот для МСПТакже вырастет налоговая нагрузка на игорный бизнес
Минфин внес в правительство поправки в Налоговый кодекс (НК), направленные на финансирование обороны и безопасности России, следует из релиза, подготовленного пресс-службой ведомства. В случае принятия они вступят в силу с 1 января 2026 г.
НДС
Одно из ключевых нововведений касается ставки стандартного налога на добавленную стоимость (НДС). Министерство планирует повысить ее на 2 п. п. до 22%. При этом для социально значимых товаров (продукты питания, лекарства, товары для детей и др.) она сохранится на текущем льготном уровне в 10%, подчеркивает пресс-служба министерства.
Кроме того, Минфин предлагает расширить контур плательщиков НДС, обязав исчислять и уплачивать его все организации, чей годовой доход превысит 10 млн руб. Эта мера направлена на борьбу со схемами незаконного дробления бизнеса, отмечается в сообщении министерства. «Снижение порога до 10 млн руб. позволит эффективнее бороться с дроблением, а растущему бизнесу обеспечит плавный переход к общим условиям налогообложения», – указано там.
С начала текущего года налогоплательщики обязаны платить НДС при превышении уровня дохода в 60 млн руб. Такие организации могут использовать по собственному выбору специальные ставки – 5% (применяется при диапазоне доходов от 60 млн до 250 млн руб.) или 7% (от 250 млн до 450 млн руб.), но без права вычета входного НДС или общие ставки 20 и 10% соответственно на стандартных условиях, т. е. с возможностью вычета.
Несмотря на инициированную правительством в прошлом году амнистию за незаконное деление бизнеса, число российских компаний на упрощенной системе налогообложения (УСН), использующих такую схему, не уменьшилось, писали «Ведомости» 12 сентября. В августе 2025 г. их насчитывалось 421 826, что на 2% больше результатов осени 2024 г. (412 670 юрлиц).
Страховые взносы
Помимо налоговых корректировок Минфин предлагает также «оптимизацию» льготных тарифов страховых взносов для МСП. О таких планах властей «Ведомости» писали еще 20 августа. Для ряда сфер (например, торговли, строительства, добычи полезных ископаемых и др.) предлагается установить общие тарифы в 30% до достижения предельной базы по страховым доходам (в 2025 г. составляет порядка 2,8 млн руб. и рассчитывается как cумма доходов каждого работника за год. – «Ведомости») и 15% после ее достижения.
Одновременно для приоритетных отраслей МСП, среди которых обработка, производство, транспорт, электроника и др., сохраняется пониженный тариф страховых взносов в размере 15%. Сейчас он распространяется только на часть зарплаты, превышающую 1,5 минимального размера оплаты труда (МРОТ; в 2025 г. составляет 22 440 руб.). Сумма ниже 1,5 МРОТ облагается по стандартной ставке 30%.
Пониженные тарифы для МСП вводились как временная мера в период эпидемии COVID-19 для удержания безработицы на низком уровне, напомнил Минфин. «Затем льгота продлевалась по просьбе бизнеса и решила свою задачу – в секторе МСП отмечается устойчивая положительная динамика. Теперь уже мера не решает задачу по сохранению занятости, в связи с чем предлагается ее переформатировать», – указано в релизе.
Еще одна предлагаемая мера – введение с 1 января 2026 г. обязанности для коммерческих организаций доначислять базу по страховым взносам в отношении выплат руководителям до уровня МРОТ в случаях, когда ее сумма оказывается ниже этой отметки. Эта норма направлена на борьбу с фирмами-однодневками – она позволит «перекрыть» распространенные схемы ухода от налогов через фиктивные зарплаты, снизив объемы серых схем, полагает министерство.
Букмекерские конторы
Отдельное внимание Минфин в своих поправках уделяет букмекерским компаниям. В частности, поправками предлагается ввести налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок. Сейчас его ставки устанавливаются на уровне законодательства регионов. Базой служит не прибыль организации, а количество используемых объектов (в случае с букмекерскими конторами это процессинговые центры и пункты приема ставок).
Кроме того, букмекерские конторы начнут платить стандартный налог на прибыль в размере 25%. Сейчас букмекеры уплачивают налог на игорный бизнес в фиксированном размере – ставка зависит от региона. Поправки позволят учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат таких компаний, а также обеспечат прозрачность игорного бизнеса, который «традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу», указано в релизе Минфина.
ФИНВ
Последняя мера касается расширения возможностей для применения федерального инвествычета (ФИНВ), запущенного с начала текущего года. Минфин предлагает дать возможность получать эту льготу любому лицу, входящему в одну группу с налогоплательщиком, который осуществляет капитальные вложения. При этом не будет учитываться отрасль, в которой работает такая компания.
Согласно действующим правилам применения ФИНВ (описаны в ст. 286.2 НК РФ и профильном постановлении правительства от 28 ноября 2024 г. № 1638), размер вычета составляет 3% от суммы расходов на основные средства и отдельные нематериальные активы. Право на него имеют организации с отдельными видами экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства (кроме выпуска пищевых продуктов, напитков и табачных изделий), обеспечение электрической энергией, газом, паром, кондиционирование воздуха, гостиницы и общепит, научные исследования и разработки, телекоммуникации и информационные технологии.
По итогу I квартала компании получили ФИНВ на общую сумму 2,6 млрд руб., или 1,7% от 150 млрд, выделенных на эти цели в текущем году, сообщал министр финансов Антон Силуанов в середине июня.