Минфин планирует повысить льготный тариф страховых взносов для IT-сектора до 15%На зарплаты свыше 2,8 млн рублей в год сохранится ставка 7,6%
Минфин планирует повышение льготного тарифа страховых взносов для IT-организаций с 7,6 до 15%. Такое предложение изложено в проекте Основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2026–2028 гг. (ОНБП, есть у «Ведомостей»). Отдельно отмечается, что текущая льготная ставка 7,6% сохраняется на доходы работников сверх предельной взносооблагаемой базы. В 2025 г. эта величина составляет 2,759 млн руб. в год, показатель ежегодно индексируется. По сведениям источника, знакомого с обсуждением, рассматривался также вариант повышения льготного тарифа для IT-компаний до 15% на всю сумму дохода.
Стандартный тариф страховых взносов составляет 30% в пределах величины базы для начисления страховых взносов и 15,1% – на сумму дохода сверх нее. Налоговые льготы для IT-отрасли действуют уже пять лет. Летом 2020 г. правительство утвердило так называемый налоговый маневр для отрасли. Тогда IT-компаниям снизили ставку налога на прибыль до 3% вместо стандартных 20%, а тарифы страховых взносов были уменьшены с 14 до 7,6% бессрочно. Также разработчики ПО были освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС). Весной 2022 г., уже после начала СВО на Украине, в дополнение к маневру был принят закон, обнуливший налог на прибыль для IT-компаний до конца 2024 г. Он стал одной из мер поддержки для сектора после введения санкций США и ЕС.