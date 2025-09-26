Минфин планирует повысить льготный тариф страховых взносов для IT-сектора до 15%

Стандартный тариф страховых взносов составляет 30% в пределах величины базы для начисления страховых взносов и 15,1% – на сумму дохода сверх нее. Налоговые льготы для IT-отрасли действуют уже пять лет. Летом 2020 г. правительство утвердило так называемый налоговый маневр для отрасли. Тогда IT-компаниям снизили ставку налога на прибыль до 3% вместо стандартных 20%, а тарифы страховых взносов были уменьшены с 14 до 7,6% бессрочно. Также разработчики ПО были освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС). Весной 2022 г., уже после начала СВО на Украине, в дополнение к маневру был принят закон, обнуливший налог на прибыль для IT-компаний до конца 2024 г. Он стал одной из мер поддержки для сектора после введения санкций США и ЕС.