Власти ожидают роста поступлений от НДФЛ и НДС в следующем году

Кабмин ожидает, что рост поступлений от НДФЛ в федеральный бюджет прекратится уже в 2027 г., следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2026–2028 гг., с которой ознакомились «Ведомости». В будущем году увеличение доходов казны от этого налога продолжится (+291,4 млрд руб., или более 27%) и общая их сумма составит 1,06 трлн руб. после 774,66 млрд, прогнозируемых по итогу 2025 г. При этом уже с 2027 г. поступления от НДФЛ начнут ощутимо снижаться – сначала до 843,72 млрд руб. (-20,9% год к году), а в 2028 г. до 816,85 млрд (-3,2% год к году), следует из пояснительной записки к проекту бюджета на будущую трехлетку (есть у «Ведомостей»). На динамику этого показателя влияет совокупность факторов, пишет Минфин. Среди них рост фонда заработной платы, индекса потребительских цен, а также прогнозируемые показатели ключевой ставки.