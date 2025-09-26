Власти ожидают роста поступлений от НДФЛ и НДС в следующем году

Власти ожидают роста поступлений от НДФЛ и НДС в следующем годуПри этом с 2027 года темпы будут снижаться
Кабмин ожидает, что рост поступлений от НДФЛ в федеральный бюджет прекратится уже в 2027 г., следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2026–2028 гг., с которой ознакомились «Ведомости». В будущем году увеличение доходов казны от этого налога продолжится (+291,4 млрд руб., или более 27%) и общая их сумма составит 1,06 трлн руб. после 774,66 млрд, прогнозируемых по итогу 2025 г. При этом уже с 2027 г. поступления от НДФЛ начнут ощутимо снижаться – сначала до 843,72 млрд руб. (-20,9% год к году), а в 2028 г. до 816,85 млрд (-3,2% год к году), следует из пояснительной записки к проекту бюджета на будущую трехлетку (есть у «Ведомостей»). На динамику этого показателя влияет совокупность факторов, пишет Минфин. Среди них рост фонда заработной платы, индекса потребительских цен, а также прогнозируемые показатели ключевой ставки.
С 2025 г. в России вступила в силу пятиступенчатая шкала НДФЛ. При сумме заработанного от 2,4 млн до 5 млн руб. она составляет 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20% и свыше 50 млн руб. – 22%. Граждане платят налог по более высокой ставке не со всей суммы зарплаты, а с ее превышения над минимальным уровнем. В федеральный бюджет поступает часть налога, превышающая ставку 13%.