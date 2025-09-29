ЕЦБ отметил рост спроса на наличные евро

ЕЦБ отметил рост спроса на наличные евроВ ЕС поощряют желание населения запасаться банкнотами, хотя эксперты видят риски ухода в тень
Запрос на наличные евро продолжает увеличиваться, отмечается в докладе ЕЦБ «Сохраняйте спокойствие и носите с собой наличные: уроки об уникальной роли физической валюты в условиях четырех кризисов». Население еврозоны на фоне политической и энергетической нестабильности предпочитает иметь запас лишних наличных денег, полагает европейский регулятор. В ЕЦБ не считают это минусом, а рассматривают наличные запасы евро в качестве необходимого резервного средства платежа на случай непредвиденных обстоятельств, обеспечивающего стабильность финансовой системы еврозоны.
В июне спрос на наличные евро вырос на 2,3% в годовом выражении, признает член Исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне. Он же заявил, что спрос на наличные деньги был стойким во всех возрастных группах. То есть спрос на наличные деньги сложно объяснить консервативностью старшего поколения.