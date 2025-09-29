Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

ЕЦБ отметил рост спроса на наличные евро

В ЕС поощряют желание населения запасаться банкнотами, хотя эксперты видят риски ухода в тень
Данила Моисеев
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Запрос на наличные евро продолжает увеличиваться, отмечается в докладе ЕЦБ «Сохраняйте спокойствие и носите с собой наличные: уроки об уникальной роли физической валюты в условиях четырех кризисов». Население еврозоны на фоне политической и энергетической нестабильности предпочитает иметь запас лишних наличных денег, полагает европейский регулятор. В ЕЦБ не считают это минусом, а рассматривают наличные запасы евро в качестве необходимого резервного средства платежа на случай непредвиденных обстоятельств, обеспечивающего стабильность финансовой системы еврозоны.

В июне спрос на наличные евро вырос на 2,3% в годовом выражении, признает член Исполнительного совета ЕЦБ Пьеро Чиполлоне. Он же заявил, что спрос на наличные деньги был стойким во всех возрастных группах. То есть спрос на наличные деньги сложно объяснить консервативностью старшего поколения.

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь