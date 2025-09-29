ЕЦБ отметил рост спроса на наличные евро

Запрос на наличные евро продолжает увеличиваться, отмечается в докладе ЕЦБ «Сохраняйте спокойствие и носите с собой наличные: уроки об уникальной роли физической валюты в условиях четырех кризисов». Население еврозоны на фоне политической и энергетической нестабильности предпочитает иметь запас лишних наличных денег, полагает европейский регулятор. В ЕЦБ не считают это минусом, а рассматривают наличные запасы евро в качестве необходимого резервного средства платежа на случай непредвиденных обстоятельств, обеспечивающего стабильность финансовой системы еврозоны.