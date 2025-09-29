Минфин планирует расширить доступ к налоговому мониторингу для компаний

Минфин планирует расширить доступ к налоговому мониторингу для компанийДля подключения к системе им будет достаточно соответствовать одному критерию вместо трех
Минфин планирует в будущем году внести изменения в Налоговый кодекс (НК), дающие право подключения к налоговому мониторингу (НМ) более широкому кругу компаний. Это следует из «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2026 и плановые 2027 и 2028 годы» (есть у «Ведомостей»).
Согласно документу, власти планируют в будущем году усовершенствовать институт НМ. Основной мерой станет отмена условия об обязательном соответствии кандидатов одновременно трем указанным в законе критериям: объем выручки и стоимость активов не менее 800 млн руб., а также совокупный размер уплаченных налогов не ниже 80 млн руб. Вместо этого для компании будет достаточно удовлетворять одному из этих требований. Минфин отмечает, что такая мера станет лишь частью усовершенствований НМ, но остальные свои планы не конкретизирует.
Система НМ заработала в России в 2015 г. Мониторинг представляет собой отдельную форму контроля, которая предполагает расширенный информационный обмен с инспекцией в «режиме реального времени»: компания предоставляет доступ к бухгалтерской и налоговой документации в обмен на непроведение камеральных и выездных проверок (за исключением отдельных перечисленных в законе оснований). Присоединение к НМ происходит добровольно.
Изначально к мониторингу могли подключиться только крупнейшие компании с объемом годовых доходов в 3 млрд руб. и суммой налогов 300 млн руб. в год. С 2020 г. требования к участникам планомерно снижались, сначала до 100 млн руб. по налогам и до 1 млрд руб. по доходам и активам, а с 2025 г. – до 800 млн руб.
Один из «бонусов» внедрения такой формы контроля – возможность получать от ФНС так называемые мотивированные мнения (позиции по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов, сборов, страховых взносов). В 2020 г. правительство распоряжением № 381-р утвердило концепцию развития НМ, согласно которой число его участников должно расти ежегодно не ниже чем на 20%.
«Ведомости» отправили запрос представителям Минфина и ФНС.
Помимо НМ налоговая служба планирует реализовать также электронную систему для контроля сделок внутри групп компаний (трансфертного ценообразования), писали «Ведомости» 20 февраля. В пилотном режиме ее отрабатывал «Норникель». В начале года ФНС провела опрос среди крупного бизнеса о возможности внедрения такой формы мониторинга.
Новая реальность для бизнеса
НМ долгое время воспринимался как «эксперимент» для крупного бизнеса, сейчас же мы наблюдаем, как он становится новой реальностью для широкого круга компаний и все больше «нацеливается» на средний бизнес, говорит партнер юридической компании «МЭФ Legal» Сергей Челышков.
В случае принятия поправок периметр мониторинга может расшириться довольно существенно и пополниться представителями среднего бизнеса, соглашается партнер и руководитель направления налогового мониторинга компании ДРТ Юлия Орлова. Мотивацией для таких предприятий может стать снижение административной нагрузки из-за контрольных мероприятий ФНС, полагает она. «Ни для кого не секрет, что последнее время увеличилось как количество самих проверок, включая выездные, так и повысился «средний чек» – сумма доначислений, которыми они завершаются», – говорит Орлова.
Ранее, по информации ФНС, при снижении суммовых критериев с 2025 г. количество потенциальных участников НМ составляло более 7000 организаций, напоминает директор группы Kept по оказанию услуг в области управления налогообложением Екатерина Кириллова. По ее оценке, при отмене необходимости соответствовать сразу трем критериям их число увеличится до «десятков тысяч компаний».
В 2025 г. НМ проводится в отношении 737 компаний (+30% к 2024 г.), следует из данных аналитического портала ФНС. В основном это нефтегазовые, энергетические и торговые компании. В 2026 г. к нему планирует присоединиться еще 147 организаций из более чем 20 отраслей бизнеса, сообщала налоговая служба.
Сложности мониторинга
НМ сейчас пользуется доверием со стороны бизнеса за счет весьма значительных преимуществ: сокращения срока проверки до девяти месяцев после окончания отчетного года, отсутствия камеральных и выездных налоговых проверок, возможности использования инструмента мотивированных мнений и др., говорит Кириллова. Основные сложности могут возникнуть на этапе подготовки к вступлению в мониторинг, который требует как финансовых, так и трудовых затрат со стороны компании, в частности, необходимо реализовать информационное взаимодействие с ФНС и обеспечить интеграцию информационной системы компании с АИС «Налог-3», поясняет она.
НМ можно назвать «безусловно успешной» инициативой с точки зрения популярности у бизнеса, считает Челышков. Главная проблема заключается в постоянном расширении полномочий налоговых органов: например, сейчас при мониторинге у инспекций есть право выставлять требования, проводить допросы, осмотр территорий, а в перспективе – осуществлять выемку, поясняет он. По его мнению, такие широкие полномочия, по сути, нивелируют преимущества НМ «как цифровой формы контроля без традиционных форм взаимодействия с инспекцией».
Также известной проблемой является невозможность оспорить мотивированное мнение, добавляет Челышков. Судебная практика сейчас подтверждает невозможность судебного оспаривания мотивированного мнения и маловероятно, что эта тенденция изменится, подтверждает руководитель направления налоговой практики Tax Compliance Федор Петрик. Единственный способ – его неисполнение, прохождение выездной налоговой проверки с дальнейшим судебным разбирательством относительно ее результатов, говорит он. При этом в большинстве случаев издержки будут слишком высоки и более эффективным вариантом станет согласие с позицией налогового органа, полагает Петрик.