Минфин планирует расширить доступ к налоговому мониторингу для компаний

НМ сейчас пользуется доверием со стороны бизнеса за счет весьма значительных преимуществ: сокращения срока проверки до девяти месяцев после окончания отчетного года, отсутствия камеральных и выездных налоговых проверок, возможности использования инструмента мотивированных мнений и др., говорит Кириллова. Основные сложности могут возникнуть на этапе подготовки к вступлению в мониторинг, который требует как финансовых, так и трудовых затрат со стороны компании, в частности, необходимо реализовать информационное взаимодействие с ФНС и обеспечить интеграцию информационной системы компании с АИС «Налог-3», поясняет она.