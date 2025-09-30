Субсидирование НИОКР в сфере радиоэлектроники может быть урезано

Минфин предлагает сократить бюджетное субсидирование затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в сфере средств производства электроники, включая госзаказы и разработку необходимых материалов (газы и химия) для радиоэлектроники. По существующим положениям о господдержке субсидия может достигать 90% от стоимости проведения работ. Минфин же теперь предлагает субсидировать лишь до 70% таких затрат. Это следует из проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2026–2028 гг.