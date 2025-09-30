Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Что обсудили главы правительств стран СНГ на заседании в Минске

Кооперация бизнеса и наращивание мощностей производства помогут Союзу получить независимость от иностранных поставщиков
Дарья Мосолкина
На заседании в Минске премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о множестве двусторонних производственных проектов между Россией и странами СНГ
На заседании в Минске премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о множестве двусторонних производственных проектов между Россией и странами СНГ / Максим Стулов / Ведомости

Россия активно увеличивает промышленное взаимодействие в двустороннем формате со странами СНГ, одновременно наращивая собственную сильную индустриальную базу, составляющую одну из основ национального суверенитета. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал в ходе выступления на пленарной сессии международной промышленной выставки «Иннопром. ­Беларусь».

Россия сейчас реализует множество двусторонних производственных проектов со странами СНГ, отметил Мишустин. Например, с Белоруссией налажена кооперация в станкостроении, автомобильном и сельхозмашиностроении, микроэлектронике. Вместе с Казахстаном российские предприятия производят минеральные удобрения, теплоизоляционные материалы, автомобильные шины и др. Одновременно РФ совместно с Узбекистаном и Таджикистаном создают индустриальные парки.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте