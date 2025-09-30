Что обсудили главы правительств стран СНГ на заседании в Минске

Россия сейчас реализует множество двусторонних производственных проектов со странами СНГ, отметил Мишустин. Например, с Белоруссией налажена кооперация в станкостроении, автомобильном и сельхозмашиностроении, микроэлектронике. Вместе с Казахстаном российские предприятия производят минеральные удобрения, теплоизоляционные материалы, автомобильные шины и др. Одновременно РФ совместно с Узбекистаном и Таджикистаном создают индустриальные парки.