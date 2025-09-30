Что обсудили главы правительств стран СНГ на заседании в Минске

Что обсудили главы правительств стран СНГ на заседании в МинскеКооперация бизнеса и наращивание мощностей производства помогут Союзу получить независимость от иностранных поставщиков
Россия активно увеличивает промышленное взаимодействие в двустороннем формате со странами СНГ, одновременно наращивая собственную сильную индустриальную базу, составляющую одну из основ национального суверенитета. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал в ходе выступления на пленарной сессии международной промышленной выставки «Иннопром. Беларусь».
Россия сейчас реализует множество двусторонних производственных проектов со странами СНГ, отметил Мишустин. Например, с Белоруссией налажена кооперация в станкостроении, автомобильном и сельхозмашиностроении, микроэлектронике. Вместе с Казахстаном российские предприятия производят минеральные удобрения, теплоизоляционные материалы, автомобильные шины и др. Одновременно РФ совместно с Узбекистаном и Таджикистаном создают индустриальные парки.