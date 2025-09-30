Правительство запланировало сокращение бюджетного импульса и рост доходов казны

Правительство запланировало сокращение бюджетного импульса и рост доходов казныРастущий дефицит этого года объясняется снижением налоговых поступлений, что компенсируется в 2026 году
Минфин увеличил прогноз по дефициту федерального бюджета на 2025 г. – с 3,8 трлн руб. (1,7% ВВП), которые ожидались в апрельских проектировках, до 5,7 трлн руб. (2,6% ВВП), следует из корректировок в закон о казне на этот год. Значительно пересмотрены планы по доходам – до 36,5 трлн с 38,5 трлн руб., которые ожидались в апрельских корректировках. При этом расходы останутся на том же уровне, что планировалось ранее: 42,3 трлн руб. В последующие годы превышение расходов над доходами сохранится, но будет снижаться. В 2026 г. дефицит окажется на треть меньше, чем в этом году, и составит 3,786 трлн руб., следует из проекта федерального бюджета на 2026–2028 гг. В 2027 г. дефицит снизится до 3,186 трлн руб., в 2028 г. – до 3,514 трлн руб. Основным источником финансирования дефицита федерального бюджета, как и в предыдущие годы, будут заимствования на российском рынке, сообщает Минфин.
Доходы бюджета в 2026 г. Минфин прогнозирует в объеме 40,3 трлн руб., в 2027 г. – 42,9 трлн руб., в 2027 г. – 45,9 трлн руб. В 2026 г. власти ожидают, что доходы казны от НДС вырастут почти на 3 трлн руб. (+17,1%) и составят 17,51 трлн руб. после 14,51 трлн, прогнозируемых в текущем году. Один из факторов роста поступлений от НДС – предложенные Минфином налоговые новации, ключевая из которых состоит в повышении его ставки на 2 п. п. до 22%. Одновременно министерство предлагает понизить планку по доходам для уплаты НДС с 60 млн до 10 млн руб.
Расходы бюджета на следующий год составят 44,1 трлн руб. (18,7% ВВП), на 2027 г. – 46,1 трлн руб. (18% ВВП), на 2028 г. – 49,4 трлн руб. (17,9% ВВП). Бюджетные ассигнования в пользу нацпроектов в совокупности запланированы в 2026 и в 2027 гг. по 6,7 трлн руб., в 2028 г. запланирован их рост до 7,5 трлн руб.
По мере перестройки хозяйственных связей, адаптации экономики и восстановления деловой активности предусмотрено плановое сокращение бюджетного импульса и выход на структурный первичный баланс, сообщает Минфин в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 гг. (ОНБП). Первичный структурный дефицит будет нулевым, расходы не могут превышать установленный порог, который рассчитывается исходя из базовых нефтегазовых доходов.
Правительство решило сбалансировать бюджет за счет роста налогов, а не на наращивания госдолга, потому что это дает ЦБ пространство для смягчения кредитно-денежной политики, объяснял министр финансов Антон Силуанов в интервью ТАСС. По его словам, именно уровень ключевой ставки является принципиальным для роста инвестиций и для роста экономики. Неконтролируемое наращивание госдолга же привело бы к разгону инфляции и, как следствие, к росту ключевой ставки, говорил он.
Правительство 29 сентября внесло в Госдуму «бюджетный пакет» законопроектов – поправки в действующий закон, проект финансового плана на 2026–2028 гг., проекты бюджетов фондов, а также изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы. Законопроект о бюджете на трехлетку в первом чтении Госдума рассмотрит 22 октября, сообщил на заседании комитета ГД по бюджету и налогам его глава Андрей Макаров.
Статьи расходов
Приоритетные статьи бюджета по объему расходов – оборонные и социальные направления. На национальную оборону уйдет 12,605 трлн руб. на 2026 г. В 2025 г. на эти цели в проекте бюджета до корректировок было запланировано 13,219 трлн руб., следует из ОНБП на 2025–2027 гг. На социальную политику в 2026 г. бюджет потратит 6,5 трлн руб. после 6,76 трлн руб. в текущем году, если сравнивать с прошлогодними осенними проектировками бюджета на 2025–2027 гг.
В правительстве подчеркнули, что одним из ключевых направлений станет демографическая политика. Средства направят на пенсии военнослужащим (1,6 трлн руб. в 2026 г.), ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (1,411 трлн руб.), выплаты пенсий по государственному пенсионному обеспечению (для отдельных категорий лиц, 904 млрд руб.), продолжение программы материнского капитала с индексацией (566,9 млрд руб.). На обеспечение национального проекта «Семья» запланированы в 2026 г. средства в объеме 3,24 трлн руб., в 2027 г. – 2,789 трлн руб., в 2028 г. – 2,986 трлн руб. А «детский бюджет» на три года превысит 10 трлн руб.
По направлению «национальная экономика» государство потратит в следующем году 4,78 трлн руб. В этой части запланированы траты на ремонт и развитие дорог федерального и регионального пользования (около 1 трлн руб. в 2026 г.). На «национальную безопасность и правоохрану» направят 4,065 трлн руб. В частности, расходы на обеспечение Вооруженных сил, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований в 2026 г. составят около 2 трлн руб.
На обслуживание госдолга из бюджета выделят 3,9 трлн руб. (около 9% всех расходов) после 3,2 трлн в 2025 г. (7,7%). Объем госдолга за счет увеличения внутренних заимствований вырастет с 38,553 трлн до 43,668 трлн руб. в следующем году, а в 2027 и 2028 гг. он составит 48,431 трлн и 53,761 трлн руб., ожидает правительство. Президент России Владимир Путин 20 июня отмечал, что государственный долг России – один из самых низких в мире и не растет. Путин 5 сентября также заверил, что в размере дефицита «ничего страшного» нет и его можно увеличить, поскольку уровень долговой нагрузки России низкий.
На общегосударственные вопросы направят 2,83 трлн руб. в 2026 г., на развитие ЖКХ – 2 трлн руб., на здравоохранение – 1,88 трлн руб., на образование – 1,74 трлн руб., на охрану окружающей среды – 1,1 трлн руб.
Финансирование раздела «Здравоохранение» в 2026 г. будет включать следующие расходы: обеспечение деятельности государственных учреждений – 457,4 млрд руб., межбюджетный трансферт на компенсацию выпадающих доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов – 175,4 млрд руб., оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями – 140 млрд руб. Субсидии фонду «Круг добра» составят 195,878 млрд руб. Комплекс мер по организации государственного санитарно-эпидемиологического надзора будет стоить 81,569 млрд руб.
По разделу «Образование» в 2026 г. средства будут направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений (802,5 млрд руб.), межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (122 млрд руб.), стипендии обучающихся по очной форме обучения (109,2 млрд руб.). На бесплатное горячее питание для обучающихся 1–4-х классов направят 77,18 млрд руб.
Доходы на горизонте
Ведомство ожидает существенный рост в номинальном выражении ненефтегазовых доходов федерального бюджета на прогнозном горизонте при стабильном уровне относительно ВВП выше 13%. Рост поступлений увеличится с 28,43 трлн руб. в 2025 г. до 31,364 трлн руб. в 2026 г. (+10,3% в годовом выражении), 33,859 трлн руб. в 2027 г. (+8%) и 36,164 трлн руб. в 2028 г. (+6,8% год к году).
Это связано с планами по изменению налогового и иного законодательства, в том числе повышением ставки НДС на 2 п. п., до 22%, а также ростом поступлений других основных налогов (на прибыль организаций и НДФЛ) на фоне динамики макроэкономических показателей и с учетом реализации мер для улучшения администрирования и увеличения собираемости, поясняет Минфин.
Нефтегазовые доходы (НГД) федерального бюджета в 2026 г. правительство ожидает в объеме 8,918 трлн руб. (3,8% к ВВП). В 2027 и 2028 гг. объем НГД составит 9050,4 млрд руб. (3,5% к ВВП) и 9704,7 млрд руб. (3,5% к ВВП). Базовые НГД составят в 2026–2028 гг. 8,957 трлн руб., 8,708 трлн руб. и 8,922 трлн руб. соответственно.
В 2026 г. бюджет недополучит НГД в объеме 38,5 млрд руб. (менее 0,1% к ВВП), а в 2027 и 2028 гг. сформируются дополнительные НГД в объеме 342,1 млрд руб. (0,1% к ВВП) и 782,6 млрд руб.(0,3% к ВВП) соответственно.
Пересмотр итогов 2025 г.
Изменения в расходной части бюджета на 2025 г. связаны только с перераспределением бюджетных ассигнований. Например, на 234,9 млрд руб. вырастет объем субсидирования льготных ипотечных программ. При этом на 276,68 млрд руб. снизятся субсидии российским производителям колесных транспортных средств и сельхозтехники в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
Доходы федерального бюджета в 2025 г. окажутся ниже прошлых ожиданий и составят 36,562 трлн вместо 38,506 трлн руб., которые запланированы действующим законом. Они сократятся на 1,944 трлн руб. По отношению к ВВП доля доходов уменьшится в 2025 г. на 0,6 п. п. до 16,8% к ВВП за счет увеличения доли нефтегазовых и уменьшения ненефтегазовых доходов, отмечает правительство в тексте законопроекта.
НГД власти пересмотрели в сторону повышения – они составят 8,653 трлн руб. При этом ненефтегазовые доходы сократятся на 2,280 трлн руб. до 27,908 трлн руб. На изменение оценки поступлений НГД оказало влияние уточнение структуры налоговой базы и финансовых показателей ряда проектов, изменение стоимости нефтепродуктов на внешних рынках, цен на природный газ и структуры его экспорта, согласно пояснительной записке.
Цена на нефть подвержена неблагоприятной конъюнктуре и снижению цен на сырье, отмечается в пояснительной записке. При этом угроза нарастания геополитической нестабильности уже учтена при формировании параметров предыдущей версии бюджета на 2025 г. Минфин отмечает, что ожидаемые котировки скорректированы незначительно – с $56/барр. до $58/барр. по итогам этого года.
Снижение оценки поступлений ненефтегазовых доходов связано со снижением уплаты отдельных налогов и неналоговых платежей, по которым происходит замедление динамики за истекший период 2025 г. относительно прежних параметров, говорится в пояснительной записке к законопроекту. На снижение оценки ненефтегазовых доходов повлияло замедление динамики отдельных налогов. В первую очередь на добавленную стоимость и на прибыль организаций и иных платежей (таможенных, утилизационного сбора и ряда других).
Рост ВВП в 2025 г. составит по итогам года 1% вместо 2,5% в прошлой версии. Инфляционное давление смягчается, в августе темпы роста потребительских цен опустились до 8,1% в годовом выражении. Позитивный тренд позволил улучшить прогноз по инфляции с 7,6 до 6,8%. Прогноз темпов роста капиталовложений по итогам 2025 г. остался без изменений на уровне 1,7%. Объем государственного долга РФ будет выше на 2 трлн руб. и достигнет 38,553 трлн руб. вместо 36,549 трлн.
О чем говорит бюджет
Минфин России заявляет, что характер дефицита бюджета контролируемый – рост дефицита образуется из-за более низких доходов бюджета (в основном из-за снижения НГД), в то время как расходы не увеличиваются, отмечает эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Эмиль Аблаев. Он указывает на снижение прогнозируемого дефицита после его наращивания в 2025 г., что говорит о курсе фискальных властей на максимальную сбалансированность бюджета. В 2025 г. дефицит сформировался в результате более низких ненефтегазовых доходов, снижения базовой величины НГД из-за более крепкого курса рубля, а также более высоких расходов на фоне более высокой ключевой ставки, говорит эксперт.
На следующий год установлены более консервативные параметры относительно прошлого проекта, они учитывают более низкие темпы роста экономики, меньшую цену на нефть, более крепкий рубль, говорит Аблаев. Параметры выглядят реалистично при условии сдержанной расходной политики и выхода из перегрева без рецессии, добавляет эксперт ЦМАКПа.
Риски отклонения доходной базы от запланированной величины в будущем году существенно ниже, чем в 2025 г., говорит директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. На фоне сокращения расходов бюджета в 2026 г. в реальном выражении замедлятся темпы экономического роста, предупреждает Вайсберг. Он добавляет, что инвестиции в приоритетных отраслях, включая транспортную инфраструктуру, радиоэлектронную промышленность, медицину и фармацевтику, электроэнергетику, продолжат рост, а в остальных отраслях будет торможение.
Приоритеты проекта бюджета остаются неизменными: обеспечение обороноспособности, выполнение социальных обязательств и достижение целей национального развития, добавляет Аблаев.
Правительство продолжает повышать эффективность использования средств бюджета, констатирует Вайсберг. «Российская экономика завершила восстановительный этап структурной трансформации и вступила в фазу консолидации достигнутых результатов», – говорится в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. Это означает, что граждане и бизнес, по мнению правительства, в основной своей массе адаптировались к внешним вызовам и далее могут развиваться самостоятельно, не опираясь на широкую бюджетную поддержку, резюмирует Вайсберг.
В подготовке статьи участвовала Анастасия Бойко