Правительство запланировало сокращение бюджетного импульса и рост доходов казны

Минфин увеличил прогноз по дефициту федерального бюджета на 2025 г. – с 3,8 трлн руб. (1,7% ВВП), которые ожидались в апрельских проектировках, до 5,7 трлн руб. (2,6% ВВП), следует из корректировок в закон о казне на этот год. Значительно пересмотрены планы по доходам – до 36,5 трлн с 38,5 трлн руб., которые ожидались в апрельских корректировках. При этом расходы останутся на том же уровне, что планировалось ранее: 42,3 трлн руб. В последующие годы превышение расходов над доходами сохранится, но будет снижаться. В 2026 г. дефицит окажется на треть меньше, чем в этом году, и составит 3,786 трлн руб., следует из проекта федерального бюджета на 2026–2028 гг. В 2027 г. дефицит снизится до 3,186 трлн руб., в 2028 г. – до 3,514 трлн руб. Основным источником финансирования дефицита федерального бюджета, как и в предыдущие годы, будут заимствования на российском рынке, сообщает Минфин.