Главная / Экономика /

Кабмин одобрил эксперимент по добровольному страхованию для самозанятых

Размер пособия может составить 35 000 или 50 000 рублей
Ксения Котченко
Яна Суринская
DIMITAR DILKOFF / AFP
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила предложение Минтруда по проведению эксперимента по добровольному страхованию самозанятых в случае болезни. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с обсуждением, и подтвердил собеседник в кабмине. Система будет работать с 1 января 2026 г. до 31 декабря 2028 г., следует из проекта закона «О проведении эксперимента по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности» (есть у «Ведомостей»).

Текст проекта согласован с Минфином, Минэкономразвития, Минздравом, Минцифры, ФНС, СФР, Минюстом, ГПУ президента РФ, ИЗиСП, говорится в материалах к законопроекту. Российская трехсторонняя комиссия (в нее входят представители правительства, профсоюзов и работодателей) также одобрила предложение Минтруда в ходе заседания 26 сентября. Правительство распорядилось направить законопроект на рассмотрение в Госдуму.

