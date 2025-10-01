Кабмин одобрил эксперимент по добровольному страхованию для самозанятых

Кабмин одобрил эксперимент по добровольному страхованию для самозанятыхРазмер пособия может составить 35 000 или 50 000 рублей
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила предложение Минтруда по проведению эксперимента по добровольному страхованию самозанятых в случае болезни. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с обсуждением, и подтвердил собеседник в кабмине. Система будет работать с 1 января 2026 г. до 31 декабря 2028 г., следует из проекта закона «О проведении эксперимента по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности» (есть у «Ведомостей»).
Текст проекта согласован с Минфином, Минэкономразвития, Минздравом, Минцифры, ФНС, СФР, Минюстом, ГПУ президента РФ, ИЗиСП, говорится в материалах к законопроекту. Российская трехсторонняя комиссия (в нее входят представители правительства, профсоюзов и работодателей) также одобрила предложение Минтруда в ходе заседания 26 сентября. Правительство распорядилось направить законопроект на рассмотрение в Госдуму.