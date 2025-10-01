Кабмин одобрил эксперимент по добровольному страхованию для самозанятых

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила предложение Минтруда по проведению эксперимента по добровольному страхованию самозанятых в случае болезни. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с обсуждением, и подтвердил собеседник в кабмине. Система будет работать с 1 января 2026 г. до 31 декабря 2028 г., следует из проекта закона «О проведении эксперимента по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности» (есть у «Ведомостей»).