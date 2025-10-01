Газета
Минфин повысил прогноз по дефициту бюджета Соцфонда в этом году

Он будет покрываться за счет остатков прошлого года
Анастасия Бойко
Ксения Котченко
Минфин предлагает отменить льготный тариф 15% для субъектов малого и среднего предпринимательства за исключением приоритетных отраслей
Минфин предлагает отменить льготный тариф 15% для субъектов малого и среднего предпринимательства за исключением приоритетных отраслей / Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин скорректировал прогноз основных характеристик Фонда пенсионного и социального страхования на 2025 г. Дефицит составит 779,8 млрд руб. по сравнению с 369,5 млрд руб., которые заложены в закон о бюджете Соцфонда на 2025 г., следует из Основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2026–2028 гг. (ОНБП, документ внесен в Госдуму в составе «бюджетного пакета»). «Технический» дефицит связан с изменением показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 1 сентября 2025 г., покрывается за счет остатков прошлого года, говорится в пояснении Минфина. Доходы Соцфонда составят в этом году 16,2 трлн руб., это примерно на 400 млрд руб. меньше, чем заложено в действующий бюджет Соцфонда. Прогноз по расходам увеличен примерно на 100 млрд руб. – до 17 трлн руб.

Скорректированы также планы по объему межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Они составят 3,6 трлн руб. вместо запланированных ранее 4 трлн руб. Таким образом, доля межбюджетных трансфертов к общим доходам Фонда достигнет минимального значения за последние годы – 22,5%. В следующем году отношение межбюджетных трансфертов к общим доходам составит около 25% (4,7 трлн руб. при прогнозируемых поступлениях 19,09 трлн руб.), следует из проекта бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2026–2028 гг., внесенного в Госдуму. В 2027 г. эта доля опустится до 22% (4,4 трлн руб. при общих доходах 19,98 трлн руб.), а в 2028 г. – до 21% (4,5 трлн руб. от 21,18 трлн руб.). В прошлом году соотношение составляло 32,5%, а в 2023 г. – 30%.

