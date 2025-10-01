Минфин повысил прогноз по дефициту бюджета Соцфонда в этом году

Минфин скорректировал прогноз основных характеристик Фонда пенсионного и социального страхования на 2025 г. Дефицит составит 779,8 млрд руб. по сравнению с 369,5 млрд руб., которые заложены в закон о бюджете Соцфонда на 2025 г., следует из Основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2026–2028 гг. (ОНБП, документ внесен в Госдуму в составе «бюджетного пакета»). «Технический» дефицит связан с изменением показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 1 сентября 2025 г., покрывается за счет остатков прошлого года, говорится в пояснении Минфина. Доходы Соцфонда составят в этом году 16,2 трлн руб., это примерно на 400 млрд руб. меньше, чем заложено в действующий бюджет Соцфонда. Прогноз по расходам увеличен примерно на 100 млрд руб. – до 17 трлн руб.