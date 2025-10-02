Кабмин планирует продлить льготу по НДС для туроператоров до 2030 года

Кабмин планирует продлить льготу по НДС для туроператоров до 2030 годаРанее идею поддержало Минэкономразвития
Кабмин планирует продлить до 2030 г. действие специальной налоговой льготы для туроператоров, которая освобождает от уплаты НДС их услуги, следует из «Основных положений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2026–2028 гг.». «Ведомости» ознакомились с документом.
Туроператоров, предоставляющих услуги внутреннего или выездного туризма, освободили от уплаты НДС с июля 2023 г. Действие льготы в ее текущей редакции истекает 30 июня 2027 г. Такая мера позволяет компаниям уменьшить свою налоговую нагрузку и создать условия для снижения цен на отдых в России, отмечал министр экономического развития Максим Решетников. Организованные путешествия по России в результате реализации этой льготы должны были стать дешевле на 8–10%, оценивал Российский союз туриндустрии (РСТ).