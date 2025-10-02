Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Кабмин планирует продлить льготу по НДС для туроператоров до 2030 года

Ранее идею поддержало Минэкономразвития
Дарья Мосолкина
Специальная налоговая льгота для туроператоров – это заметная поддержка спроса и маржинальности бизнеса туроператоров, которая делает организованный турпродукт более конкурентным по сравнению с «самостоятельными» поездками
Специальная налоговая льгота для туроператоров – это заметная поддержка спроса и маржинальности бизнеса туроператоров, которая делает организованный турпродукт более конкурентным по сравнению с «самостоятельными» поездками / Михаил Терещенко / ТАСС

Кабмин планирует продлить до 2030 г. действие специальной налоговой льготы для туроператоров, которая освобождает от уплаты НДС их услуги, следует из «Основных положений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2026–2028 гг.». «Ведомости» ознакомились с документом.

Туроператоров, предоставляющих услуги внутреннего или выездного туризма, освободили от уплаты НДС с июля 2023 г. Действие льготы в ее текущей редакции истекает 30 июня 2027 г. Такая мера позволяет компаниям уменьшить свою налоговую нагрузку и создать условия для снижения цен на отдых в России, отмечал министр экономического развития Максим Решетников. Организованные путешествия по России в результате реализации этой льготы должны были стать дешевле на 8–10%, оценивал Российский союз туриндустрии (РСТ).

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте