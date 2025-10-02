Кабмин планирует продлить льготу по НДС для туроператоров до 2030 года

Туроператоров, предоставляющих услуги внутреннего или выездного туризма, освободили от уплаты НДС с июля 2023 г. Действие льготы в ее текущей редакции истекает 30 июня 2027 г. Такая мера позволяет компаниям уменьшить свою налоговую нагрузку и создать условия для снижения цен на отдых в России, отмечал министр экономического развития Максим Решетников. Организованные путешествия по России в результате реализации этой льготы должны были стать дешевле на 8–10%, оценивал Российский союз туриндустрии (РСТ).