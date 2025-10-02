В Белом доме одобрили рост ставок охотничьих сборов

Сборы за добычу охотничьих ресурсов – животных и птиц, на которых можно охотиться, – вырастут. Обязательства по их уплате при этом сохранятся только за физическими лицами: организации и индивидуальные предприниматели (ИП) будут исключены из числа плательщиков. Соответствующую инициативу 30 сентября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. В случае принятия поправки вступят в силу с 1 января 2026 г. и скорректируют положения законопроекта «О внесении изменений в статью 13 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ». Он уже был одобрен Госдумой в первом чтении 4 марта 2022 г.