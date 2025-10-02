В Белом доме одобрили рост ставок охотничьих сборов

В Белом доме одобрили рост ставок охотничьих сборовОбязанность вносить платежи возложат на граждан, освободив от них организации и ИП
Сборы за добычу охотничьих ресурсов – животных и птиц, на которых можно охотиться, – вырастут. Обязательства по их уплате при этом сохранятся только за физическими лицами: организации и индивидуальные предприниматели (ИП) будут исключены из числа плательщиков. Соответствующую инициативу 30 сентября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме. В случае принятия поправки вступят в силу с 1 января 2026 г. и скорректируют положения законопроекта «О внесении изменений в статью 13 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ». Он уже был одобрен Госдумой в первом чтении 4 марта 2022 г.
Исключение организаций и ИП из числа плательщиков связано с тем, что они уже несут иные обязательные платежи в бюджет: арендуют угодья, выплачивают госпошлины, получают спецразрешения, сказал «Ведомостям» управляющий партнер Key Consulting Group адвокат Вадим Егулемов. Дополнительный сбор для них выглядел бы как «двойное налогообложение», добавил он.
Ставки сборов за пользование отдельными объектами животного мира вырастут более чем в 5 раз. Так, размер платежа за добычу благородного оленя или лося предлагается установить на уровне 7800 руб. против 1500 руб., предусмотренных предыдущей редакцией законопроекта. Отстрел сайгака охотникам обойдется в 1560 руб. вместо 300, ставка сбора за отстрел овцебыка вырастет до 78 000 руб. вместо 15 000 руб. Добыча косули, кабана или рыси также возрастет с 450 до 2340 руб., соболя или выдры – со 120 до 624 руб., указано в документе. Минприроды также увеличит госпошлину за получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов с 650 до 1300 руб.
Поправки Минприроды направлены на совершенствование законодательства в сфере охотничьего хозяйства, указал зампредседателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов. По его словам, было необходимо уточнить механизм сбора за пользование объектами животного мира и привести размеры ставок в соответствие с современными экономическими условиями. В частности, нужно было учесть инфляционные процессы, которые произошли с момента первого чтения законопроекта, добавил он.
Для физических лиц рост ставок будет чувствителен, продолжил Егулемов. При этом дороговизна легальной охоты может снизить объемы добычи редких животных и дать им возможность для восстановления популяций, заключил эксперт. «Сейчас охота, особенно для удовольствия, на экзотических животных – не для бедных, и, если она станет еще дороже, не страшно», – рассказал «Ведомостям» охотник. Но главное, чтобы изменения не коснулись льготных путевок, отмечает он.
Повышение цен на добычу охотничьих ресурсов делает ее сложной для небогатых слоев населения, считает собеседник «Ведомостей», состоящий в региональном сообществе охотников. К ним можно отнести сельских жителей и жителей удаленных от центра областей районов. Часть охотников занимаются этим не в качестве хобби, а для добычи пропитания, добавил он. Собеседник также указал, что увеличение ставок может привести к росту числа браконьеров.
В подготовке материала участвовала Анастасия Майер