Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Инфляция в Британии продолжила рост в сентябре

Среди причин рекордного роста цен налоговые изменения и цены на энергоносители
Данила Моисеев
ANDY RAIN / EPA / ТАСС
ANDY RAIN / EPA / ТАСС

Розничные цены в магазинах Великобритании выросли с 0,9% в августе до 1,4% в сентябре в годовом исчислении, что является самым высоким показателем с начала 2024 г., а продуктовая инфляция держится два месяца подряд на уровне 4,2%. Такие данные 30 сентября опубликовал Британский консорциум ритейлеров (BRC).

Великобритания пока не справляется с поддержанием таргета по инфляции в 2% – ее показатель, по данным Национальной статистической службы (ONS) Британии, с апреля держится на уровне не ниже 4% в годовом исчислении, в том числе 4,2% в июле и 4% в августе. Потребительская инфляция в августе составила 3,8%. В странах ЕС в сентябре она была на уровне 2,2%, по данным ЕЦБ.

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её