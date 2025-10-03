Инфляция в Британии продолжила рост в сентябре

Великобритания пока не справляется с поддержанием таргета по инфляции в 2% – ее показатель, по данным Национальной статистической службы (ONS) Британии, с апреля держится на уровне не ниже 4% в годовом исчислении, в том числе 4,2% в июле и 4% в августе. Потребительская инфляция в августе составила 3,8%. В странах ЕС в сентябре она была на уровне 2,2%, по данным ЕЦБ.