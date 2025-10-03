Инфляция в Британии продолжила рост в сентябре

Инфляция в Британии продолжила рост в сентябреСреди причин рекордного роста цен налоговые изменения и цены на энергоносители
Розничные цены в магазинах Великобритании выросли с 0,9% в августе до 1,4% в сентябре в годовом исчислении, что является самым высоким показателем с начала 2024 г., а продуктовая инфляция держится два месяца подряд на уровне 4,2%. Такие данные 30 сентября опубликовал Британский консорциум ритейлеров (BRC).
Великобритания пока не справляется с поддержанием таргета по инфляции в 2% – ее показатель, по данным Национальной статистической службы (ONS) Британии, с апреля держится на уровне не ниже 4% в годовом исчислении, в том числе 4,2% в июле и 4% в августе. Потребительская инфляция в августе составила 3,8%. В странах ЕС в сентябре она была на уровне 2,2%, по данным ЕЦБ.
Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам