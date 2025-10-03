Газета
Главная / Экономика /

Эксперты назвали причины дальнейшего снижения безработицы

Несмотря на сложности с привлечением средств, компании предпочитают вместо увольнений сокращать рабочие часы сотрудников и отменять премии
Ксения Котченко
Денис Абрамов / Ведомости
Денис Абрамов / Ведомости

Уровень безработицы в России в августе 2025 г. снизился до нового исторического минимума в 2,1% впервые за всю историю наблюдений с 1991 г. Показатель рассчитан без учета сезонности и опубликован в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России». До этого три месяца подряд уровень безработицы оставался на отметке 2,2%.

Общая численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе составила 76,5 млн человек. В эту группу вошли 75 млн занятых экономической деятельностью и 1,6 млн безработных.

