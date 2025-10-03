Газета
Эксперты выяснили, кто зарабатывает больше в сфере финансов

Кроме топ-менеджмента в лидерах по зарплатам находятся инвестдиректора и специалисты инвестбанкинга
Мария Викулова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Самые высокие зарплаты в финансовой сфере в Москве получают инвестдиректора, специалисты инвестиционного банкинга и трейдеры, выяснила профессиональная соцсеть в сфере финансов Perforum на основе опроса (его результаты есть у «Ведомостей»). Среднее медианное значение зарплат у таких сотрудников превышает полмиллиона рублей, но максимальные доходы достигают 1,8 млн руб. Показатель определялся как среднее по медианным зарплатам для сотрудников на одной должности в разных категориях компаний.

Опрос проводился в сентябре 2025 г. на ресурсах Perforum и в партнерских каналах. Для исследования авторы отобрали ответы 2290 респондентов. 38% из них ответили, что работают в банках, 22% – нефинансовых компаниях, 13% – небанковских, лизинговых, страховых и брокерских компаниях, 12% – инвестфондах, 10% – консалтинговых компаниях и рейтинговых агентствах. Еще 5% пришлось на сотрудников госорганов или регуляторов.

