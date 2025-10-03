Эксперты выяснили, кто зарабатывает больше в сфере финансов

Самые высокие зарплаты в финансовой сфере в Москве получают инвестдиректора, специалисты инвестиционного банкинга и трейдеры, выяснила профессиональная соцсеть в сфере финансов Perforum на основе опроса (его результаты есть у «Ведомостей»). Среднее медианное значение зарплат у таких сотрудников превышает полмиллиона рублей, но максимальные доходы достигают 1,8 млн руб. Показатель определялся как среднее по медианным зарплатам для сотрудников на одной должности в разных категориях компаний.