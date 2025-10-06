Газета
Главная / Экономика /

Инфляция в Турции ускорилась впервые с мая 2024 года

Ведущую роль в новом витке повышения цен играет неудачная монетарная политика Анкары, считают эксперты
Данила Моисеев
MICHAL FLUDRA / NurPhoto via AFP
MICHAL FLUDRA / NurPhoto via AFP

Потребительская инфляция в Турции в сентябре начала ускоряться c мая 2024 г., составив 33,29% в годовом выражении в сентябре после 32,95% в августе, следует из данных правительственного Турецкого статистического института (TurkStat), опубликованных 3 октября. Уровень потребительской инфляции достиг 3,23% в месячном выражении в сентябре, в то время как в августе он составил 2,04%.

Сильнее всего по сравнению с августом, по данным TurkStat, повысились цены на еду и безалкогольные напитки – 4,92%, одежду и обувь – 3,92%, услуги ресторанов и отелей – 2,68%, жилье – 2,56%, транспорт – 2,81% и на образовательные услуги – 17,9%.

