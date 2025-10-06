Инфляция в Турции ускорилась впервые с мая 2024 года

Потребительская инфляция в Турции в сентябре начала ускоряться c мая 2024 г., составив 33,29% в годовом выражении в сентябре после 32,95% в августе, следует из данных правительственного Турецкого статистического института (TurkStat), опубликованных 3 октября. Уровень потребительской инфляции достиг 3,23% в месячном выражении в сентябре, в то время как в августе он составил 2,04%.