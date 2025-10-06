Эксперты рассказали о последствиях внедрения НДС на товары электронной торговли

Исчислять и платить налог, согласно поправкам, обязаны будут налоговые агенты, в качестве которых выступят иностранные интернет-магазины, маркетплейсы или компании, если иностранные продавцы реализуют свои товары через них. При этом налоговая база рассчитывается исходя из того, превышает стоимость товара установленный в ЕАЭС порог беспошлинного ввоза или нет. В 2026 г. власти государств – членов союза планируют сохранить его на отметке в 200 евро, писали «Ведомости» 29 августа 2025 г. Если цена будет ниже этой суммы, то налоговая база будет определяться как стоимость товаров, уплаченная налоговому агенту, с учетом акциза (для подакцизных товаров) и без учета суммы налога, говорится в документе. Если же она превысит 200 евро, то в базу будет включаться также сумма таможенной пошлины (составит 5%, писали «Ведомости»).