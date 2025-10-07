Правительство одобрило соглашение о поощрении инвестиций между Россией и КНР

Соглашение было подписано 8 мая 2025 г. в ходе визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. Перед подписанием президент России Владимир Путин выразил уверенность, что соглашение окажет «позитивное влияние на формирование более благоприятной деловой среды и придаст серьезный импульс развитию хозяйственной кооперации». Свои подписи под документом поставили министр экономического развития России Максим Решетников и министр коммерции Китая Ван Вэньтао.