Правительство одобрило соглашение о поощрении инвестиций между Россией и КНР

Документ установит более предсказуемые правила для совместных проектов
Данила Моисеев
Илья Лакстыгал
Яна Суринская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект документа о ратификации соглашения между Россией и Китаем о поощрении и взаимной защите инвестиций. Это «Ведомостям» сообщил источник, знакомый с обсуждением, и подтвердил собеседник, близкий к правительству.

Соглашение было подписано 8 мая 2025 г. в ходе визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. Перед подписанием президент России Владимир Путин выразил уверенность, что соглашение окажет «позитивное влияние на формирование более благоприятной деловой среды и придаст серьезный импульс развитию хозяйственной кооперации». Свои подписи под документом поставили министр экономического развития России Максим Решетников и министр коммерции Китая Ван Вэньтао.

