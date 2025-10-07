ФНС попросила самозанятых назвать справедливую ставку налога на профдоход

Федеральная налоговая служба (ФНС) решила узнать у самозанятых, какими они хотели бы видеть параметры режима налога на профдоход (НПД). Опрос ведомства появился в их личных кабинетах на сайте «Мой налог», обратили внимание «Ведомости». ФНС, в частности, предложила самозанятым назвать «справедливый» процент от полученных доходов, который они готовы заплатить в качестве налога. Диапазон ставок разбит на 11 вариантов ответов и охватывает значения от 0% до «свыше 20%». Налоговая служба также предложила плательщикам НПД ответить на вопрос, что они планируют предпринять, в случае если условия режима станут для них неприемлемыми. Среди ответов, например, уход в тень, переход в наем или на другой налоговый режим, а также прекращение деятельности.