Сенаторы предложили изменить систему взносов на ОМС: что это значит

Сенаторы предложили изменить систему взносов на ОМС: что это значитИдея обсуждалась во время слушаний по бюджету
Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко предложила пересмотреть подход к обязательному медицинскому страхованию (ОМС). По ее словам, расходы на ОМС можно было бы переложить с бюджетов субъектов на самих граждан, не занятых официально.
Взнос для неработающих трудоспособных граждан мог бы составить 45 000 руб. в год. Об этом она заявила на парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 гг.».
