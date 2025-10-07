Газета
Главная / Экономика /

Сенаторы предложили изменить систему взносов на ОМС: что это значит

Идея обсуждалась во время слушаний по бюджету
Ксения Котченко
Анастасия Майер
Сегодня многие россияне, включая работающих граждан, воспринимают медицинскую помощь по программе государственных гарантий как бесплатную
Сегодня многие россияне, включая работающих граждан, воспринимают медицинскую помощь по программе государственных гарантий как бесплатную / Евгений Разумный / Ведомости

Спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко предложила пересмотреть подход к обязательному медицинскому страхованию (ОМС). По ее словам, расходы на ОМС можно было бы переложить с бюджетов субъектов на самих граждан, не занятых официально.

Взнос для неработающих трудоспособных граждан мог бы составить 45 000 руб. в год. Об этом она заявила на парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 гг.».

