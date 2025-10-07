Минфин представил проект «мускулистого» бюджета в Совете Федерации

Совет Федерации (СФ) провел первые публичные обсуждения проекта бюджета на 2026–2028 гг., так называемые «нулевые чтения». Спикер СФ Валентина Матвиенко во вступительном слове подтвердила, что «главный финансовый документ обязан быть мускулистым» и должен быть «бюджетом четкой приоритезации». Она подчеркнула, что проект «подчинен принципу семейноцентричности» – на «детский бюджет» предусмотрено 10 трлн руб. за три года.