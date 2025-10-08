Конституционный суд рассмотрел жалобу ВТБ на включение НДС в цену контракта

Позиция КС по этому спору потенциально может затронуть значительное число компаний и ИП, заключающих договоры на длительный срок и столкнувшихся в ходе их реализации с изменениями законодательства в части НДС. Сейчас судебная практика по вопросу о том, кто должен нести риски обложения налогом отдельных операций или роста его ставки, крайне противоречива. После того как в 2024 г. в число плательщиков НДС вошел бизнес, работающий по упрощенной системе налогообложения (УСН) с доходом от 60 млн руб., волна исков в арбитражные суды возобновилась. При этом суды продолжают выносить решения как в пользу заявителей (покупателей), так и в пользу ответчиков (продавцов), писали «Ведомости» 1 сентября 2025 г.