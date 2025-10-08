Конституционный суд рассмотрел жалобу ВТБ на включение НДС в цену контракта

Конституционный суд рассмотрел жалобу ВТБ на включение НДС в цену контрактаРешение будет иметь большое значение для бизнеса в преддверии налоговых изменений, считают эксперты
Конституционный суд 7 октября рассмотрел дело по жалобе ВТБ о нарушении конституционных прав и свобод граждан и их объединений. Банк просит признать не соответствующими Конституции России положения п. 1 и 2 ст. 424 ГК РФ (установление цены договора), а также пп. «а» п. 1 ст. 1 закона от 31.07.2020 № 265 о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ (меняет условия предоставления льгот по уплате НДС для IT-компаний). Суду необходимо ответить на вопрос, какая из сторон заключенного договора (продавец товаров, работ, услуг или их покупатель) и в каких случаях должна брать на себя дополнительные затраты, если за время действия контракта изменился закон, устанавливающий ставку НДС. Решение по делу должно быть оформлено в течение месяца.
Позиция КС по этому спору потенциально может затронуть значительное число компаний и ИП, заключающих договоры на длительный срок и столкнувшихся в ходе их реализации с изменениями законодательства в части НДС. Сейчас судебная практика по вопросу о том, кто должен нести риски обложения налогом отдельных операций или роста его ставки, крайне противоречива. После того как в 2024 г. в число плательщиков НДС вошел бизнес, работающий по упрощенной системе налогообложения (УСН) с доходом от 60 млн руб., волна исков в арбитражные суды возобновилась. При этом суды продолжают выносить решения как в пользу заявителей (покупателей), так и в пользу ответчиков (продавцов), писали «Ведомости» 1 сентября 2025 г.