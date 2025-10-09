Газета
Главная / Экономика /

Всемирный банк обеспокоился молодежной безработицей в Восточной Азии

Трудное положение молодых соискателей сохраняется вопреки высокому экономическому росту
Данила Моисеев
Ксения Котченко
Безработица среди молодых людей обусловлена отсутствием у них профессии и нежеланием работодателей дополнительно обучать и адаптировать молодежь
Безработица среди молодых людей обусловлена отсутствием у них профессии и нежеланием работодателей дополнительно обучать и адаптировать молодежь / Damir Sagolj / Reuters

Молодежь в странах Восточной Азии в возрасте до 24 лет испытывает трудности с поиском работы. К таким выводам пришли эксперты Всемирного банка (ВБ) в докладе «Работа: Экономический обзор Восточной Азии октября 2025 г.». В частности, в КНР безработица среди молодежи втрое выше средней по стране и составляет 15% при общем уровне в 4,6%. В Монголии, Малайзии и Индонезии показатель выше 10% при общем уровне безработицы в 5,4, 3,8 и 3,3% соответственно. На этом фоне молодые люди все чаще уходят в низкооплачиваемую сферу услуг и неформальный сектор, отмечается в докладе.

Авторы обращают внимание на низкую производительность труда в регионе в целом: кроме Китая и Малайзии, никто не достиг даже среднего по планете уровня производительности труда. Они же указывают на то, что модель с преобладанием низкоквалифицированного труда вскоре может уйти в прошлое, в том числе благодаря развитию автоматизации.

