Всемирный банк обеспокоился молодежной безработицей в Восточной Азии

Молодежь в странах Восточной Азии в возрасте до 24 лет испытывает трудности с поиском работы. К таким выводам пришли эксперты Всемирного банка (ВБ) в докладе «Работа: Экономический обзор Восточной Азии октября 2025 г.». В частности, в КНР безработица среди молодежи втрое выше средней по стране и составляет 15% при общем уровне в 4,6%. В Монголии, Малайзии и Индонезии показатель выше 10% при общем уровне безработицы в 5,4, 3,8 и 3,3% соответственно. На этом фоне молодые люди все чаще уходят в низкооплачиваемую сферу услуг и неформальный сектор, отмечается в докладе.