Эксперты оценили влияние доли неформального сектора на состояние регионов

Большинство регионов – лидеров по экономическим ресурсам также имеют и высокие показатели обеления экономики, говорится в исследовании «Инвестиционная привлекательность регионов: замедление по итогам 2024 года и предстоящие вызовы», подготовленном «Эксперт РА». В таких субъектах РФ доля занятых в неформальном секторе в основном существенно ниже среднероссийского значения в 20,5%.