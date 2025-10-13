Минтруд снизил квоту для водителей, продавцов и медработников из визовых стран

Минтруд снизил квоту для водителей, продавцов и медработников из визовых странОн также отклоняет предложения субъектов о потребности в привлечении этих специалистов в 2026 году
Квота для привлечения визовых иностранных работников в Россию в 2025 г. снизилась на 248 единиц для водителей, продавцов и медработников. Об изменениях сообщил в октябре статс-секретарь – замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов в письме председателю Госдумы Вячеславу Володину. Документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил источник в нижней палате парламента.
Сокращение произошло после принятия летом 2025 г. закона, который освобождает визовых рабочих от экзаменов по русскому языку, истории страны и основам законодательства. Правительство обосновало необходимость сделать исключение для некоторых мигрантов тем, что иностранцы, привлеченные по квоте, в основном работают на крупных и мелких промышленных предприятиях, а также в организациях в сфере горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных услуг. Визовые рабочие находятся в РФ до года в пределах объектов и предприятий, на которых они трудоустроены.
Но на этапе обсуждения изменений спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал замечания, которые коснулись иностранных работников в сфере здравоохранения, а также продавцов и водителей (они есть в списке квотников правительства на 2025 г.). Эти специалисты, по мнению Володина, обязаны знать язык, историю и законы РФ, поскольку их работа связана с общением с людьми. Минтруд в июле заявил о готовности скорректировать распределение квот.
Тогда же министерство направило в субъекты РФ письмо, в котором говорилось, что регионы имеют право лишить квоты работодателя без его участия, следует из письма Пудова спикеру Госдумы. Условие для этого – работодатель в течение полугода со дня выделения квоты не обратился в МВД, чтобы оформить разрешительные документы, поясняется там же. Кроме того, летом субъекты получили от Минтруда еще одно письмо по поводу исключения из квот неиспользованных заявок работодателей по профессиям «водитель автомобиля», «продавец продовольственных товаров», «продавец непродовольственных товаров», а также медработников.
Минтруд отклоняет предложения субъектов о потребности в привлечении водителей общественного транспорта, медработников, продавцов продовольственных и непродовольственных товаров в рамках квотной кампании на 2026 г., также говорится в документе. Работа по исключению квот из заявок работодателей в течение 2025 г. и следующего года ведется, сообщил Пудов Володину.
Квоты предполагают гибкость в наборе, говорит аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. Наряду с этим она отмечает, что власти обращают внимание на целевой набор мигрантов. Это отвечает общему вектору на ужесточение регулирования иностранной трудовой миграции со стороны государства, считает эксперт.
При целевом наборе иностранца закрепляют за конкретным работодателем на определенный срок (не более двух лет), после чего предполагается его возвращение на родину, объяснила эксперт. При этом работодатель должен будет уплачивать за работника НДФЛ и страховые взносы, чего при патентной системе можно было избежать. В итоге издержки работодателей на привлечение иностранных работников увеличатся, заключила Киселева.
Как привлекают иностранцев по правительственным квотам
Региональные межведомственные комиссии согласовывают заявки компаний, если «привлечение работников из-за рубежа объективно необходимо», сообщили «Ведомостям» в Минтруде. Это происходит в случае, если нужные кадры невозможно найти внутри субъектов. Еще один случай, когда можно привлечь визовых иностранцев, – наладка оборудования для крупного инвестпроекта, уточнили в ведомстве.
Сокращение квоты не будет иметь ощутимых последствий в условиях текущего масштаба миграции, считает руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов. Он напомнил, что в РФ находится около 6 млн иностранных граждан. Эксперт также подчеркнул, что при реальной потребности в специалисте работодатель найдет способ привезти его на законных основаниях. Это, по его словам, касается в первую очередь высококвалифицированных работников. Коженов указал на неэффективность как квотного, так и организованного (целевого) набора иностранных специалистов. «Должен быть нормальный, стабильный рынок: человек приезжает из любой страны, проходит все необходимые процедуры, получает разрешительный документ и выходит на работу», – заключил эксперт.
Размер квоты мало связан с реальной ситуацией на рынке труда, считает научный сотрудник центра «Институт социального анализа и прогнозирования» Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Юлия Флоринская. Механизмы оргнабора и квотирования сравнивать странно, отмечает Флоринская. Оргнабор может применяться и применяется ограниченно, главным образом для мигрантов из СНГ, а квотирование, наоборот, для мигрантов из дальнего зарубежья, пояснила эксперт.
«Ведомости» направили запрос в правительство, Минтруд и Госдуму с просьбой подтвердить подлинность документа.