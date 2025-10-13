Минтруд снизил квоту для водителей, продавцов и медработников из визовых стран

Квота – это не автоматическое разрешение на въезд иностранца. Каждый специалист делает рабочую визу и разрешение на работу. Перед трудоустройством компания, которая его привлекает, оформляет в МВД разрешение на привлечение иностранца. Если у региона появляется дополнительная потребность в квалифицированных иностранцах, он может подать заявку на увеличение квоты.

Региональные межведомственные комиссии согласовывают заявки компаний, если «привлечение работников из-за рубежа объективно необходимо», сообщили «Ведомостям» в Минтруде. Это происходит в случае, если нужные кадры невозможно найти внутри субъектов. Еще один случай, когда можно привлечь визовых иностранцев, – наладка оборудования для крупного инвестпроекта, уточнили в ведомстве.