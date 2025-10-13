Эксперты назвали благоприятными данные об инфляции за сентябрь

Эксперты назвали благоприятными данные об инфляции за сентябрьНо ЦБ могут насторожить октябрьские данные накануне заседания по ключевой ставке
Годовая инфляция в сентябре замедлилась до 7,98% после 8,14% в августе, следует из данных Росстата. При этом цены в месячном выражении вновь вернулись к росту (+0,34%) после дефляции на 0,4% в августе. С начала года инфляция составила 4,29%.
Что подорожало сильнее всего
Инфляция в группе продовольственных товаров в сентябре была близка к нулю (0,03%). Плодоовощная продукция подешевела за месяц в среднем на 3,5%. Двузначные темпы снижения у моркови (-16,6% в сентябре к августу), картофеля (-15,2%), репчатого лука (-14,8%), белокочанной капусты (-12,8%), свеклы (-12,3%) и яблок (-12%). Выросли цены на помидоры (+22,7%), сладкий перец (+7,5%), апельсины (+4,9%) и бананы (+3,5%). Также подорожали яйца – на 4,37%, мясо кур – на 1,56%.
