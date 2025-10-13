Таможенные пошлины не решили проблему дефицита бюджета США

Таможенные пошлины не решили проблему дефицита бюджета СШАОсновные статьи расходов в виде социальных выплат и обслуживания госдолга увеличились
В 2025 финансовом году (с 1 октября 2024 г. по 30 сентября 2025 г.) поступления от тарифных пошлин в американский бюджет составили $195 млрд, что на $118 млрд больше, чем в 2024 финансовом году. Такие данные приводит управление конгресса США по бюджету в своем месячном отчете за сентябрь, опубликованном 8 октября.
Дефицит бюджета США в 2025 финансовом году составил порядка $1,809 трлн, что на $8 млрд меньше, чем в 2024 г. Хотя еще в январе ведомство прогнозировало, что дефицит бюджета в 2025 г. составит $1,9 трлн. Расходы государства возросли на $301 млрд (на 4%) до $7,03 трлн, в то время как доходы выросли на $308 млрд (на 6%) до $5,22 трлн.
