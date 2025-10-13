Почему Трамп резко вернулся к идее торговой войны с Китаем

Почему Трамп резко вернулся к идее торговой войны с КитаемНо его скорая встреча с Си Цзиньпином еще реальна
Президент США Дональд Трамп потряс рынки резким возвращением к политике тарифной войны с Китаем, которую он пригрозил возобновить с 1 ноября в ответ на ограничения по редкоземам. Впрочем, это может быть лишь частью жесткого торга в преддверии встречи лидеров
Министерство коммерции Китая 12 октября на своем сайте ответило на новые угрозы президента США Дональда Трампа ввести с 1 ноября дополнительные 100%-ные пошлины в отношении товаров из КНР. «Каждый раз идти на угрозы повышения таможенных пошлин – неверный путь к взаимодействию с Китаем. Позиция КНР в отношении тарифной войны неизменна – мы не хотим ее, но и не боимся», – говорится в сообщении.
Китай «настойчиво просит США как можно скорее исправить свои ошибки», опираясь на достигнутый в ходе телефонных переговоров глав государств консенсус и результаты переговоров. Речь идет о нескольких раундах переговоров министра финансов США Скотта Бессента и вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна, где была, в частности, согласована сделка по американскому сегменту TikTok.
Также минкоммерции Китая упомянуло двойные стандарты США, которые сами злоупотребляют экспортным контролем, в том числе вводя новые ограничения против КНР уже после сентябрьских переговоров в Мадриде. «Если США будут упорствовать, Китай, несомненно, примет соответствующие меры для защиты своих законных прав и интересов», – пообещали в ведомстве КНР.
В КНР также прокомментировали те новые меры экспортного контроля от 9 октября в отношении редкоземельных элементов, которые и вызвали последнюю вспышку гнева Трампа. Пекин назвал свои действия законными в условиях, когда в мире идут военные конфликты. При этом в КНР подчеркнули, что экспортный контроль не приравнивается к запрету на экспорт, и призвали гражданских заказчиков не беспокоиться.
Трамп 10 октября дважды в своей соцсети Truth Social обрушился на КНР за, как он выразился, «неслыханные» действия: «Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию по торговле, направив миру крайне враждебное письмо, в котором говорится, что с 1 ноября 2025 г. Китай собирается ввести широкомасштабный экспортный контроль».
«Начиная с 1 ноября 2025 г. (или раньше), США введут таможенный тариф 100% в отношении Китая, сверх того тарифа, который они платят в настоящее время. Также 1 ноября мы введем экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение», – анонсировал Трамп. Позже он допустил и другие болезненные ограничения, подметив, что «у Китая много Boeing, и им нужны запчасти».
Резкое заявление президента США вызвало обвал на фондовом рынке страны с потерей капитализации в $1,65 трлн.
А до того Трамп написал, что «нельзя позволять Китаю держать мир в «заложниках» в сфере [редкоземельных] «магнитов» и других элементов, которые «они тихо сконцентрировали [в своих руках], создав нечто вроде монополии». «Я должен был встретиться с председателем [КНР] Си [Цзиньпином] через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, в этом нет смысла», – сообщил Трамп.
Позже он заявил журналистам, что не отменял запланированную встречу. «Я не уверен, что у нас это получится. Но я все равно буду там [в Южной Корее]», – сумбурно пояснил он.
Китай визит своего лидера на саммит АТЭС не подтверждал. «Ведомости» еще 6 октября обратили внимание на негативный фон и несостыковки при организации встречи.
10 ноября истекает 90-дневное торговое перемирие между странами, которое временно снизило тарифную ставку как раз почти на те самые 100% (30% со стороны США и 10% со стороны КНР вместо весенних 145% и 125% соответственно). При этом в том самом решении минкоммерции КНР говорилось, что новые правила по редкоземам вступили в силу сразу, т. е. с 9 октября, а не 1 ноября, как утверждает Трамп.
Экспорту из КНР без разрешения не подлежат технологии, связанные с добычей, плавкой и разделением редкоземельных металлов, а также производством магнитных материалов, сообщало «Синьхуа». Также без допразрешения из КНР запрещены поставки технологии по сборке и ремонту производственных линий по добыче редкоземов, как и переработке и утилизации вторичных ресурсов с ними. Военным заказчикам будет гарантированно отказано.
Китай добывает примерно 70% и перерабатывает 90% редкоземельных элементов в мире. От них зависит производство как автомобилей и бытовой электроники, так и оружия.
При этом в последние дни Пекин и Вашингтон обменялись и другими уколами. КНР объявила, что с 14 октября начнет взимать спецсбор с американских судов, заходящих в ее порты, – в ответ на аналогичный план в США. В Пекине также объявили о начале антимонопольного расследования против производителя микропроцессоров Qualcomm из-за приобретения им производителя чипов безопасности в автосфере Autotalks. А 10 октября сообщалось, что американский минтранс предлагает ограничить использование российского воздушного пространства для китайских авиакомпаний, выполняющих рейсы в США.
В отношениях Китая и США сейчас наступил период жесткого взаимного торга и эскалации взаимных претензий, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Обе стороны умеют и любят делать это, причем совершенно хладнокровно.
Вероятно, сейчас они ведут активные консультации и пытаются прийти к общему знаменателю, продолжает эксперт. И хотя обе стороны согласны, что они теперь, по сути, враги и их отношения дальше будут лишь деградировать, они не хотят видеть хаотичное разъединение их экономик из-за критической зависимости друг от друга по ряду производственных цепочек. Например, Китай – монополист по тем же самым редкоземельным металлам, аккумуляторам, оборудованию для возобновляемой энергетики и компонентов для беспилотников, а американцы – в гражданской авиации.
Шансы, что встреча Си и Трампа в Южной Корее состоится, еще есть, уверен Кашин.
С тем, что сейчас мы видим поведение классического Трампа, который ведет переговоры с максималистической позиции, соглашается и главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. В реальности ставка новых тарифов, если они действительно будут введены, по мнению эксперта, будет ниже.
Второй возможной причиной внезапного разворота Трампа эксперт называет тот факт, что тому не вручили Нобелевскую премию мира. «И он вполне так мог отреагировать: раз вы не хотите мира, тогда получите войну. В данном случае войну экономическую, которая, впрочем, может вестись и с помощью военных средств», – отмечает Васильев.
Наконец, США могут просто отрабатывать свою главную стратегию сдерживания и противостояния Китаю, полагает Васильев. Есть вероятность, что в Вашингтоне пришли к выводу, что военная конфронтация как элемент этой стратегии весьма бесполезна, а вместо этого необходимо измотать экономику КНР.