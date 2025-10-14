Инвестиционным товариществам хотят упростить работу

В России закон об инвестиционном товариществе был принят в 2011 г., он ввел понятие «совместная инвестиционная деятельность». Она основана на договоре ИТ о покупке и продаже внебиржевых акций и облигаций, а также срочных финансовых инструментов и долей в хозяйственных партнерствах. ИТ были призваны содействовать развитию в стране прямого и венчурного финансирования. Сейчас в России всего около 200 ИТ, сообщает партнер, руководитель практик «Венчурные инвестиции» и «Инвестиционные фонды» LCH.LEGAL Анна Андрусова.