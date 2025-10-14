Газета
Главная / Экономика /

Инвестиционным товариществам хотят упростить работу

Количество игроков может вырасти в десятки раз после принятия закона, считают эксперты
Ксения Котченко
Яна Суринская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минэкономразвития предложило пересмотреть регулирование инвестиционных товариществ (ИТ), чтобы увеличить объем прямых и венчурных инвестиций. Проект поправок к закону «Об ИТ» одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности на заседании 13 октября, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с обсуждением. Информацию подтвердил близкий к Белому дому собеседник «Ведомостей».

В России закон об инвестиционном товариществе был принят в 2011 г., он ввел понятие «совместная инвестиционная деятельность». Она основана на договоре ИТ о покупке и продаже внебиржевых акций и облигаций, а также срочных финансовых инструментов и долей в хозяйственных партнерствах. ИТ были призваны содействовать развитию в стране прямого и венчурного финансирования. Сейчас в России всего около 200 ИТ, сообщает партнер, руководитель практик «Венчурные инвестиции» и «Инвестиционные фонды» LCH.LEGAL Анна Андрусова.

