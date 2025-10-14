Газета
Главная / Экономика /

За что дали Нобелевскую премию по экономике в 2025 году

Комитет второй год подряд поощряет исследования причин экономического роста стран
Артем Косенок
Анастасия Бойко
Комитетом было вынесено решение о присуждении Нобелевской премии с учетом важности инновационной составляющей в устойчивом развитии экономик
Комитетом было вынесено решение о присуждении Нобелевской премии с учетом важности инновационной составляющей в устойчивом развитии экономик / ANDERS WIKLUND / TT NEWS AGENCY VIA AFP

Королевская академия наук Швеции присудила Нобелевскую премию по экономике троим ученым за объяснение причин устойчивого экономического роста. Одна половина награды досталась Джоэлю Мокиру с формулировкой «за определение предпосылок устойчивого роста посредством технологического прогресса». Вторую же половину разделили между собой ученые Филипп Агьон и Питер Ховитт с формулировкой «за теорию устойчивого роста посредством творческого разрушения».

За последние два столетия мир впервые в истории стал свидетелем устойчивого экономического роста, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета. «Это позволило огромному количеству людей выбраться из бедности и заложило основу нашего процветания. Но так было не всегда: на протяжении большей части истории человечества нормой был застой», – отмечает нобелевский комитет. Ученые смогли объяснить, как инновации и технологический прогресс способствуют росту благосостояния общества.

