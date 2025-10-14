За что дали Нобелевскую премию по экономике в 2025 году

За что дали Нобелевскую премию по экономике в 2025 годуКомитет второй год подряд поощряет исследования причин экономического роста стран
Королевская академия наук Швеции присудила Нобелевскую премию по экономике троим ученым за объяснение причин устойчивого экономического роста. Одна половина награды досталась Джоэлю Мокиру с формулировкой «за определение предпосылок устойчивого роста посредством технологического прогресса». Вторую же половину разделили между собой ученые Филипп Агьон и Питер Ховитт с формулировкой «за теорию устойчивого роста посредством творческого разрушения».
За последние два столетия мир впервые в истории стал свидетелем устойчивого экономического роста, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета. «Это позволило огромному количеству людей выбраться из бедности и заложило основу нашего процветания. Но так было не всегда: на протяжении большей части истории человечества нормой был застой», – отмечает нобелевский комитет. Ученые смогли объяснить, как инновации и технологический прогресс способствуют росту благосостояния общества.