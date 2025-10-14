За что дали Нобелевскую премию по экономике в 2025 году

За последние два столетия мир впервые в истории стал свидетелем устойчивого экономического роста, говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета. «Это позволило огромному количеству людей выбраться из бедности и заложило основу нашего процветания. Но так было не всегда: на протяжении большей части истории человечества нормой был застой», – отмечает нобелевский комитет. Ученые смогли объяснить, как инновации и технологический прогресс способствуют росту благосостояния общества.