Главная / Экономика /

Государство сокращает госзаказ на беспилотники

По сравнению с 2024 годом потребность госструктур в дронах может сократиться в 8 раз
Мария Арялина
Анна Устинова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минпромторг сократит финансирование государственного гражданского заказа (ГГЗ) на беспилотники на ближайшие три года. За два года с начала действия нацпроекта по беспилотным авиационным системам (БАС), т. е. за 2024 и 2025 гг., на ГГЗ по дронам было выделено 7,11 млрд руб. На три ближайших года – 2026–2028 гг. – в бюджете заложено всего 2,3 млрд руб., или примерно по 750 млн руб. в год. Это следует из выступления замминистра промышленности и торговли Романа Чекушова на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле, посвященном обсуждению федерального бюджета.

«2,3 млрд руб. в рамках нацпроекта [по БАС] будет выделено на программу некоммерческого лизинга БАС, которые будут производиться для государственных предприятий», – сказал Чекушов.

