Некоторые регионы начали сокращать налоговые льготы

Некоторые регионы начали сокращать налоговые льготыВласти субъектов надеются, что это поможет увеличить доходы
В четырех субъектах Федерации сообщили о планах скорректировать действующие пониженные ставки по региональным и местным налогам и сократить льготы для отдельных категорий налогоплательщиков, выяснили «Ведомости». В начале октября губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил главам муниципалитетов о необходимости «поднять до максимальных ставок» местные налоги, сообщили «Ведомостям» собеседник, близкий к региональному правительству, и собеседник в заксобрании. В противном случае, утверждают они, сумма не собранных по максимальной ставке налогов якобы может быть вычтена из дотаций муниципальным округам.
Главам муниципальных округов дано поручение скорректировать налоговые ставки по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, приведя их в соответствие с предельным размером, установленным в Налоговом кодексе, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы правительства Ярославской области. При этом, по его словам, сохранятся льготы по местным налогам для отдельных категорий граждан, в том числе участников спецоперации и многодетных семей. Будут оставлены и налоговые льготы инвестиционного характера для резидентов территорий опережающего развития.
Вопрос отмены льгот по местным налогам обсуждался на заседании фракции «Единой России» в Ярославской областной думе, сообщил «Ведомостям» собеседник, близкий к региональному парламенту. Там, в частности, шла речь о том, что органы местного самоуправления при установлении ставок налога на имущество физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей (ИП), принимают решения, аналогичные региональному закону. На фракции также прозвучало предложение о поэтапном увеличении ставки – с 0,1, 0,2% и т. д.
Дополнительные доходы бюджета пойдут на финансирование расходных обязательств, в том числе социальной сферы, уточнил представитель пресс-службы правительства региона.
Состояние бюджетов регионов России
В Ульяновской области предлагается скорректировать перечень льготных категорий налогоплательщиков из числа впервые зарегистрированных в качестве юридических лиц или ИП, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы регионального правительства. Сейчас для таких предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН), установлена льготная ставка 1% по объекту налогообложения «доходы». «Данный законопроект в полной мере соответствует тренду на переход от специальных налоговых режимов (за исключением режима самозанятых) к классической системе налогообложения с федерального уровня, и его принятие приведет к сокращению суммы налоговых расходов консолидированного бюджета Ульяновской области», – уточнил он.
Поэтапное повышение пониженных налоговых ставок и преференций по УСН «в целях обеспечения устойчивого развития экономики республики и поддержки предпринимательской деятельности, а также субъектов малого и среднего предпринимательства» планируется в Дагестане, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы правительства региона. Исключение будет сделано для отдельных видов экономической деятельности, в том числе в сфере креативных индустрий. «В текущих условиях ключевой задачей являются повышение эффективности бюджетных расходов и оптимизация внутренних процессов. При этом созданный в республике благоприятный инвестиционный климат и действующие меры поддержки бизнеса рассматриваются нами как стратегический ресурс для экономического роста и увеличения собственных доходов бюджета в средне- и долгосрочной перспективе», – уточнил представитель пресс-службы.
Источник «Ведомостей» в правительстве Воронежской области также подтвердил сокращение налоговых расходов на льготы для бизнеса.
Во Владимирской, Мурманской, Орловской и Тверской областях, а также в Чувашии нет планов отказываться от налоговых льгот и увеличивать ставки местных налогов, сообщили «Ведомостям» представители пресс-служб региональных правительств. «Ведомости» направили запросы представителю Минфина и региональным правительствам всех остальных субъектов РФ.
«С одной стороны, высокая адаптивность российской экономики к внешним шокам как раз и является во многом следствием частной инициативы бизнеса, – говорит руководитель аналитического департамента «Минченко консалтинга» Кирилл Петров. – Но постоянно эксплуатировать гибкость частников трудно».
Сейчас регионы предоставляют бизнесу несколько видов налоговых льгот, напоминает замдиректора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин. По данным Минфина, на 1 октября совокупный объем налоговых льгот, предоставленных субъектами, составил 948,3 млрд руб., при этом порядка 40% этой суммы пришлось на четыре субъекта: Москву (137,6 млрд руб.), ЯНАО (84,1 млрд), Санкт-Петербург (91,1 млрд), а также ХМАО (69,5 млрд).
Основными факторами, повлиявшими на снижение поступлений в региональные бюджеты (см. врез), стали санкционные ограничения, рост издержек и стоимости кредитов, а также получение убытков от курсовых разниц, говорит управляющий директор по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Татьяна Тирских.
Непосредственный фискальный эффект от экономии на налоговых расходах, конечно, будет, но сейчас они составляют порядка 5% от собственных доходов консолидированных бюджетов субъектов, чего явно недостаточно на фоне общего замедления экономики, которое грозит падением прибыльности компаний и т. п., считает эксперт ЦМАКПа Эмиль Аблаев. Сокращение таких льгот, по его мнению, не способствует решению системной проблемы недостаточности средств региональных бюджетов.
В подготовке материала участвовали Евгений Мездриков, Камила Давлетбаева, Евгения Дубровина