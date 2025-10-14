Некоторые регионы начали сокращать налоговые льготы

Состояние бюджетов регионов России

По оперативным данным единого портала бюджетной системы России на 27 сентября, бюджеты регионов исполнены с совокупным дефицитом в 724,8 млрд руб., годом ранее на эту же дату фиксировался профицит бюджета в объеме 472,1 млрд руб., говорит Цыпкин. Промежуточный дефицит имеют 68 регионов, а годом ранее таковых было 45, добавляет эксперт. Их совокупные расходы увеличились на 15% (2,1 трлн руб.) к показателю за аналогичный период 2024 г. и составили 16 трлн руб., их рост фиксируется в 78 регионах, отмечает Цыпкин. Одновременно доходы регионов увеличились только на 6% (0,9 трлн руб.) и составили немногим менее 15,3 трлн руб., говорит он. Объем поступлений от НДФЛ вырос на 13% (+540,5 млрд руб.), а по налогу на прибыль, наоборот, сократился на 5% (-184,1 млрд руб.), фиксирует эксперт.